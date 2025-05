Mbappé chega a 40 gols na 1ª temporada pelo Real e só fica atrás de Ronaldo

Mbappé voltou a marcar para o Real Madrid na vitória de 2 a 1 sobre o Mallorca, hoje, e chegou a 40 gols na temporada 2024/25, a sua primeira com a camisa merengue.

O que aconteceu

Com o gol, Mbappé se junta a Ronaldo Fenômeno e entra para o rol exclusivo de jogadores que marcaram pelo menos 40 gols em suas primeiras temporadas no futebol espanhol. Em 1996/97, o brasileiro balançou as redes 47 vezes em 49 partidas com a camisa do Barcelona. Ele chegou ao time espanhol depois de dois anos vestindo a camisa do PSV, da Holanda.

#OJOALDATO - Mbappé iguala los 40 goles (en todas las competiciones de clubes) de Lewandowski en la presente temporada y hace HISTORIA.



Jugadores que marcaron 40+ goles en su primera temporada en el fútbol profesional español:



47 Ronaldo (Barça) en 1996-97

40 Mbappé (Real? -- MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) May 14, 2025

Mbappé fez o gol de empate do Real Madrid, que saiu perdendo. Ele recebeu pela esquerda aos 21 minutos do 2º tempo, carregou na diagonal, passou por três marcadores e finalizou rasteiro para balançar as redes pela 40ª vez na temporada em 54 jogos pelo time espanhol. Jacobo Ramón fez o gol da virada já aos 50min da etapa final.

O francês está 'on fire' nesta reta final de temporada. Agora são sete gols nos últimos quatro jogos: um contra o Barcelona, pela Copa do Rei, dois contra o Celta, três no El Clásico do último domingo e mais um nesta quarta-feira. Com o hat-trick sobre o Barça, aliás, Kylian se tornou o jogador com mais gols marcados na primeira temporada pelo Real Madrid, ultrapassando Iván Zamorano, que anotou 37 bolas na rede na temporada 1992/93.

Mbappé ainda tem chance de ultrapassar Ronaldo em número de gols. Além dos dois jogos pelas últimas rodadas do Espanhol, diante de Sevilla e Real Sociedade, o Real ainda entra em campo ao menos três vezes pelo Super Mundial de Clubes, contra Al-Hilal, Pachuca e Red Bull Salzburg. Sendo assim, o francês também pode superar a melhorar temporada de sua carreira em número de gols, que foi justamente a passada, quando foi às redes 44 vezes pelo PSG.

O atacante de 26 anos chegou ao Real Madrid após sete temporadas defendendo as cores do Paris Saint-Germain. Antes, ele havia jogado no Monaco, time pelo qual foi revelado para o futebol.