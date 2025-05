Mauro Cezar: Situação do Flamengo na Libertadores é ridícula

O Flamengo vive uma situação ridícula na fase de grupos da Libertadores, analisou o colunista Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte desta quarta (14).

Mauro Cezar explicou que a vitória do Central Córdoba sobre o Deportivo Táchira mudou pouco o cenário para a classificação do time de Filipe Luís.

No caso do Flamengo, o jogo de ontem mudou um pouquinho a situação, mas não tanto. A situação do Flamengo é uma situação ridícula, pelo investimento e por depender dos jogos em casa. Mas ele tem que ganhar um jogo por 1 a 0 e um jogo por 2 a 0, é isso -- ele tem que fazer três gols de saldo.

Mauro Cezar

O Mengão tem cinco pontos no grupo C, três a menos que a LDU, adversário de amanhã às 21h30 no Maracanã. O time equatoriano tem três gols de saldo, contra zero do Flamengo.

O ideal é ganhar por 2 a 0 contra a LDU, porque qualquer placar [positivo] contra o Táchira está classificado. Mas o inverso também não é nenhum absurdo. Você ganha por um gol da LDU e de dois do Táchira, que é o saco de pancadas do grupo.

A grande questão é você chegar à última rodada precisando vencer, talvez por uma vantagem maior de gols, num grupo fácil. Esse é o ponto do Flamengo, que é reflexo de uma campanha patética. Na minha avaliação, é ridícula.

Mauro Cezar

Após o jogo decisivo com a LDU, o Flamengo recebe o eliminado Táchira na última rodada no Maracanã, no dia 28 de maio, às 21h30 (de Brasília).

Mauro Cezar: Jesus ficou decepcionado, mas CBF não deve nada a ele

Jorge Jesus não tem porquê estar decepcionado com a CBF após a entidade contratado Carlo Ancelotti para dirigir a seleção brasileira, afirmou Mauro Cezar Pereira.

Não é defendendo a CBF, mas as coisas não funcionam assim? A CBF assinou alguma coisa com Jorge Jesus? Não, não assinou.

Ele tinha um contrato assinado com o Flamengo, renovado na pandemia, com aumento, e aí veio o Benfica, o amigo dele lá, Luiz Felipe Vieira, então presidente do Benfica, fez uma proposta, pagou a multa ao Flamengo, ele entrou no jatinho, foi embora, levou a turma dele inteira, deixou o Flamengo sem comissão técnica, sem ninguém, na pandemia. Foi assim que chegou o Domenèc, que foi o único cara que aceitou treinar o Flamengo na pandemia.

O técnico tem todo o direito de ir para onde ele quiser. Mas quem contrata também tem o direito de fazer essa escolha.

Mauro Cezar

Na visão do colunista, a CBF poderia ter sido mais cordial com Jesus e avisá-lo sobre o fim das negociações, mas não há motivo para chateação numa relação que é profissional.

A CBF tem o direito de conversar e desistir. Poderia ter sido mais delicado de repente -- 'olha, nós estamos desistindo e optamos por outro treinador' --, dar um telefonema, um WhatsApp, poderia ter, mas é assim que funciona para os dois lados.

Mauro Cezar

Assista ao vídeo:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra