Mano reconhece problemas defensivos do Grêmio e explica caminho para correções

O Grêmio empatou em 1 a 1 com o Godoy Cruz nesta terça-feira, na Arena do Grêmio, pela Sul-Americana. Após o jogo, o técnico Mano Menezes reconheceu os problemas defensivos da equipe, que sofreu o empate após abrir o placar. O treinador ainda explicou o caminho que o time deve tomar para corrigir os erros.

"Ainda acho que a gente toma gol com muita facilidade. A gente abre o meio desnecessariamente, a bola entrou do zagueiro no atacante. Uma coisa que não existe no princípio de jogo do alto nível. Se você tiver alguma dúvida, tem que dar o lado porque sempre dá tempo de corrigir, mas a gente deu o centro, a bola entrou direto, perdemos a primeira disputa e depois a bola entrou daquele jeito que vimos", disse Mano, em coletiva após o jogo.

"Nosso caminho, ao meu ver, é melhorar a produção ofensiva da equipe sem perder a segurança que adquirimos um pouco em relação à parte defensiva. A gente tem que ter essas correções de leitura para não se repetir essa facilidade de sofrer gols e melhorar a construção de equipe como um jogo mais qualificado", completou.

Fim de jogo: #Grêmio 1×1 Godoy Cruz

O treinador gremista ainda afirmou que o Grêmio deve buscar novas peças para o elenco na próxima janela de transferências, que começa no dia 2 de junho.

"Quando eu me refiro à qualidade, é de jogo, não estou me referindo à qualidade dos jogadores. A janela vai ser utilizada por todas as equipes e pelo Grêmio provavelmente também. Entramos para o jogo de hoje com três laterais direitos, só temos um. Não adianta a gente direcionar críticas, não é justo fazer isso. Como equipe, você pode melhorar em aspectos simples para compassos pequenos e firmes", pontuou.

O Grêmio volta a campo neste sábado, quando visita o São Paulo, no Morumbis, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h (de Brasília).