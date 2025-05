Lucca vibra com gol salvador em estreia pelo São Paulo: "Nem estou entendendo"

Lucca deixou o gramado do Morumbis bastante impactado após marcar o gol que garantiu o empate e a classificação do São Paulo para as oitavas de final da Libertadores nesta quarta-feira, contra o Libertad, pela quinta rodada do Grupo D da competição.

O garoto de apenas 17 anos entrou na reta final de partida, estreando pelo time profissional, balançou as redes aos 44 minutos do segundo tempo e foi o herói improvável do São Paulo, que sofreu para assegurar a vaga antecipada nas oitavas de final devido à expulsão precoce de Alisson logo aos 16 minutos da etapa inicial.

"Queria dizer que foi uma noite mágica, sonho de criança. Nem estou entendendo o que aconteceu, foi na emoção, só sei que Deus preparou tudo perfeito para mim. Quase entrei duas vezes e fiquei me perguntando por quê [não entrei]. Quase entraria mil vezes para ter uma noite de estreia dessa, na Libertadores. Só não foi perfeito porque não conseguimos sair com a vitória, infelizmente. Mas, muito feliz de poder estrear pelo clube do meu coração, com essa torcida que eu amo. Eu já estive do outro lado e hoje poder estar aqui, ajudar com o empate em uma noite de Libertadores, na minha estreia, só tenho que agradecer a Deus", disse Lucca à TV Globo.

Lucca é mais um jovem promovido recentemente a ganhar espaço no elenco profissional. Com somente 17 anos, o atacante tem uma longa jornada pela frente, mas já começa a dar indícios de que pode ser mais uma cria de Cotia a se consolidar como uma das peças-chave do elenco comandado por Luis Zubeldía.

"O importante é estar aqui para ajudar o São Paulo, Cotia está aqui para isso. Temos um trabalho espetacular na base, milhares de profissionais extremamente qualificados. Estamos aqui para ajudar, independentemente de jogar um jogo, 15 minutos, dez ou 90. O importante é a gente ajudar e poder fazer o que eu fiz hoje", completou.

Com o empate, o São Paulo garantiu a classificação antecipada às oitavas de final da Libertadores e agora precisará apenas definir na última rodada se avançará de fase como líder do Grupo D. O Tricolor é o primeiro colocado da chave, com 11 pontos, à frente do Libertad, com oito tentos.