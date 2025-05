Liverpool tem interesse em Wirtz e se antecipa aos rivais

Além de Bayern de Munique e Manchester City, 0 Liverpool é mais um clube interessado em contratar Florian Wirtz, jovem talento alemão que brilhou pelo Bayer Leverkusen. Segundo o The Athletic representantes do clube inglês entraram em contato com assessores do jogador para confirmarem o desejo de contratá-lo.

Segundo informações do jornal inglês, os Reds desejam ter a joia por um longo período. Porém, uma possível transferência para o Bayern pode travar a transferência. É preciso saber se o alemão deseja migrar para o futebol inglês ou se manter na Alemanha.

Números de Wirtz pelo Bayer Leverkusen

Alvo de gigantes europeus, o jogador tem 195 jogos pelo clube atual, balançou as redes 57 vezes e deu 63 assistências aos seus companheiros. Na temporada passada, foram 18 gols e 20 assistências ao longo do Campeonato Alemão conquistado pelo Leverkusen.