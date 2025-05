Juventus divulga novo uniforme casa para a temporada 2025/26

A Juventus revelou seu novo uniforme de casa para a próxima temporada do futebol masculino e feminino. A camisa traz as tradicionais listras pretas e brancas e possui detalhes em rosa, em homenagem à história do clube.

"O novo uniforme titular encapsula a essência da identidade dos Bianconeri, prestando homenagem à rica história e ao espírito jovem que definem o time. Todos os dias, "Somos Jovens. Desde 1897? é a filosofia que define uma identidade em constante evolução, guiada pela mesma intensidade e propósito que nos impulsionam desde o início", disse a Juve na divulgação.

Identidade da Juventus

A camisa listrada de preto e branco traz os detalhes em rosa no escudo do clube, na logo da Adidas, nas três listras tradicionais da marca que acompanham o desenho dos ombros e nas extremidades da gola e das mangas.

O rosa remete aos uniformes da Juventus que até 1901 eram inteiros desta cor. Depois disso, as listras foram adotadas como identidade do uniforme principal. Com o passar dos anos, a Juve trouxe a cor rosa de diferentes maneiras em seus uniformes, seja no de casa ou no de jogos fora.