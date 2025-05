Jorge Jesus no lugar de Filipe Luís? 'Não faz sentido', dizem PVC e Hernan

Trocar Filipe Luís por Jorge Jesus no comando do Flamengo não tem cabimento neste momento, opinaram os colunistas Paulo Vinícius Coelho e André Hernan no De Primeira.

Até ontem, estávamos falando de um temor da torcida do Flamengo de perder o Filipe Luís para a seleção brasileira, e agora não serve? É um debate que não faz sentido.

André Hernan

Segundo PVC, a principal ameaça ao trabalho de Filipe Luís no Flamengo é o risco de eliminação na Libertadores, e não o técnico português.

O fantasma do Filipe Luís hoje, com todo respeito ao Jorge Jesus, não se chama Jorge Jesus, se chama LDU.

Se o Flamengo perder da LDU no Maracanã e for eliminado, existe o risco que se chama futebol brasileiro.

Paulo Vinícius Coelho

Terceiro colocado no grupo C, o Flamengo joga contra a LDU nesta quinta (15), às 21h30, no Maracanã, precisando vencer e fazer saldo para ultrapassar o time equatoriano.

Na última rodada, o Mengão recebe o eliminado Deportivo Táchira. Para se classificar, o time de Filipe Luís precisa de duas vitórias em casa, sendo uma por mais de um gol de diferença.

