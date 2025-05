Jonathan David anuncia saída do Lille ao fim da temporada

Um dos principais atacantes do futebol europeu, o canadense Jonathan David anunciou nesta quarta-feira que deixará o Lille ao fim desta temporada. O jogador do clube francês possui contrato até junho deste ano.

"Eu queria dizer a vocês que, depois de tantos anos no clube, chegou a hora de dizer adeus. Passei cinco temporadas maravilhosas aqui. Sei que nem sempre foi fácil, mas espero que com meus gols e comemorações eu tenha conseguido trazer alegria a vocês, principalmente com o título de campeão francês e o Troféu dos Campeões (2021)", disse Jonathan David, em um vídeo divulgado em seu Instagram.

Em seguida, o canadense agradeceu aos treinadores e companheiros de equipe que teve durante sua passagem.

"Para todos os meus companheiros de equipe, todos os treinadores, a equipe técnica e médica, os diretores e todos que conheci no clube. Sei que não tive o começo mais fácil, mas vocês sempre me apoiaram e vou mantê-los em meu coração", completou o atacante.

Excelentes números

Jonathan David não é um dos principais atacantes da Europa à toa. O canadense de 25 anos disputou 48 jogos até aqui na temporada, marcando 25 vezes e 12 assistências. Ao todo, o atacante tem 231 jogos pelo Lille, clube que defende há cinco anos. São 146 tentos feitos e 45 passes para gol neste período.