Jogos Olímpicos de 2028: COB fecha com novo fornecedor de material esportivo

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) definiu um novo fornecedor de material esportivo para o ciclo até os Jogos Olímpicos de 2028. A entidade anunciou nesta quarta-feira que fechou acordo com a Adidas.

A parceria começa a valer nos Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina, em fevereiro de 2026. A Adidas já patrocinou o COB anteriormente, justamente nos Jogos Olímpicos de 1984, também em Los Angeles.

"Essa parceria é um marco fantástico para o esporte olímpico brasileiro. Com toda sua tecnologia, experiência e busca pela inovação, tenho certeza de que o COB tem na Adidas o parceiro ideal em busca cada vez mais da excelência esportiva e do fortalecimento de sua marca", afirma o presidente do COB, Marco La Porta.

"O acordo com o Comitê Olímpico do Brasil reforça o comprometimento da Adidas com o esporte brasileiro. É um momento para celebrarmos a diversidade esportiva em um país que cresce a cada ano nas mais diversas modalidades, com atletas e equipes que não medem esforços para se superar a cada competição. Orgulhosamente, as três listras passam a vestir o Time Brasil", destaca Olivier Gianina, General Manager da Adidas Brasil.

Pelo acordo, a Adidas também participará do desenvolvimento de uma coleção exclusiva de produtos licenciados, assim como uma série de ações planejadas para a torcida brasileira.

"A Adidas é extremamente arrojada em suas ativações, com enorme pioneirismo no Movimento Olímpico, uma vez que em sua história entendeu que os Jogos Olímpicos são uma grande plataforma para as marcas. Teremos coleções criativas e ações que levarão o Time Brasil para um público ainda maior graças também à venda de nossos produtos nas lojas da marca. O COB, por sua vez, conseguirá conectar fortemente a Adidas ao Brasil, aos valores olímpicos e a uma engajada rede de fãs", complementa a diretora de Comunicação e Marketing do COB, Manoela Penna.

A Adidas já tem patrocínio individual com atletas olímpicos importantes, como Rebeca Andrade (ginástica), Beatriz Souza (judô), Alison dos Santos (atletismo), Raicca Ventura, Felipe Gustavo e Gui Khury (skate), além de Thaísa Daher, Pri Daroit, Kisy Nascimento, Tifanny, Douglas Souza e Darlan Souza (todos do vôlei).