Atacante do Corinthians coroa reviravolta com convocação antes de clássico

Do UOL, em São Paulo

Jhonson coroou sua melhor fase como profissional com um feito especial antes de Santos x Corinthians, clássico do Paulistão Feminino que será transmitido hoje, a partir das 20h (de Brasília), pelo UOL Play.

Do Corinthians... e do Brasil

A atacante corintiana foi convocada por Artur Elias para os próximos amistosos da seleção brasileira, que vão ocorrer nos dias 30 de maio e 2 de junho diante do Japão.

Os duelos serão os primeiros com Jhonson, que tem só 19 anos, entre as selecionadas. Os jogos servem como preparação para a Copa América, prevista começar no dia 12 de julho.

Jhonson ganhou vaga no time titular do Corinthians e vem se destacando Imagem: Rodrigo Gazzanel / Corinthians

A convocação coroa uma reviravolta na carreira da jogadora após chegar ao Corinthians, ainda em 2023, por empréstimo junto ao Toledo (PR) para a equipe sub-20.

Ela sofreu com uma lesão no menisco do joelho e ficou afastada durante sete meses no ano passado. A contusão ocorreu em um treinamento da seleção sub-20.

O retorno foi triunfal: ela acertou contrato em definitivo por quatro anos, assegurou a titularidade do time de Lucas Piccinato e já acumula seis gols em 12 jogos em 2025. Jhonson balançou as redes, inclusive, na 1ª rodada do Paulistão Feminino, quando o Corinthians goleou o Bragantino por 4 a 0.

Como assistir ao Canal UOL

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país.

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Como ativar o UOL Play na Smart TV

A plataforma é o streaming do UOL, com opções de filmes, séries e canais de TV no seu catálogo. Há dois planos disponíveis para acompanhar o Paulistão 2025 (clique aqui para assinar).

1. Baixe o aplicativo UOL Play em sua Smart TV. O aplicativo funciona em Smart TVs sistemas Android a partir da versão 10.0, em TVs Samsung fabricadas a partir de 2022 ou LGs a partir de 2021.

2. Escaneie o QR code que aparece na tela da TV com seu celular ou acesse play.uol.com.br/ativar

3. Na tela de login do UOL, insira seu usuário e senha cadastrados e clique em entrar.

4. Na tela de ativação pós-login insira o código que aparece na sua TV e clique em "Ativar".

5. Na TV a tela de escolha de perfil será apresentada para seleção.

6. Prontinho! Agora é só escolher os seus conteúdos favoritos e dar Play!

Como assistir ao UOL Play pelo navegador

1. Para assistir pelo navegador do computador ou celular, acesse uol.com.br/play e clique em entrar.

2. Digite seu e-mail e a sua senha cadastrada no UOL e clique em entrar.

3. Pronto! Agora é só assistir aos conteúdos do UOL Play.

Como assistir ao UOL Play pelo aplicativo

1. Baixe o aplicativo UOL Play na App Store ou Google Play.

2. Acesse o aplicativo, clique em entrar e insira o e-mail e senha cadastrados no UOL.

3. Pronto, agora é só assistir aos conteúdos do UOL Play.