Jesus no Fla? Queda na Libertadores pode ser início do fim de Filipe Luís

O Flamengo pode ser eliminado com uma rodada de antecedência na fase de grupos da Copa Libertadores. No Fim de Papo, Bira e Renato Maurício Prado opinaram sobre como uma possível queda precoce na competição continental pode afetar o trabalho de Filipe Luís.

Amanhã (15), o Flamengo não pode perder para a LDU (EQU). As equipes se enfrentam no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), pelo Grupo C da competição.

RMP: Derrota para LDU pode iniciar fritura de Filipe Luís

O Filipe Luís tem um novo auxiliar, o Rodrigo Caio. Isso causou um bafafá lá na Gávea gigantesco. Tem gente dizendo que o Bap está inclinado a contratar o Jorge Jesus de volta. E ele quer que o Jorge Jesus coloque Filipe Luís e Rodrigo Caio na comissão técnica, que foram atletas dele em 2019.

A verdade é que a situação está tensa e que esse jogo com a LDU pode definir muita coisa, inclusive o início do processo de fritura de Filipe Luís.

Renato Maurício Prado

Bira: Filipe Luís foi sugerido na seleção

Tudo é muito rápido no futebol. Há um mês, a gente estava falando do Filipe Luís na seleção e talvez ele vire auxiliar do Jorge Jesus em um possível revés do Flamengo na Libertadores e uma 'queda' para a Sul-Americana. Seria uma vergonha. [...] O Flamengo começou a Libertadores um pouco no salto alto e também por isso foi se complicando.

Bira

