Jean Silva se oferece para ajudar Charles Do Bronx e analisa desafios contra Topuria

Em alta no Ultimate desde sua estreia em janeiro de 2024, o peso-pena (66 kg) Jean Silva demonstrou disposição em colaborar com um dos principais nomes do MMA brasileiro na atualidade. Em entrevista exclusiva à Ag Fight, o catarinense se ofereceu para integrar o camp de Charles 'Do Bronx' Oliveira na preparação para o confronto com Ilia Topuria, válido pelo cinturão dos pesos-leves (70 kg) no UFC 317.

Diante da magnitude do desafio que o ex-campeão tem pela frente, 'Lord' acredita que pode contribuir de forma prática nos treinos. Com porte físico e estilo semelhante ao de Topuria, o atleta da "Fighting Nerds" vê em si um perfil ideal para ajudar na preparação específica do compatriota. Confiante, ele afirma que consegue até reproduzir os trejeitos do georgiano naturalizado espanhol.

"Eu até fico à disposição, sou do tamanho do Topuria. Se o Charles quiser me usar de sparring dele, para fazer o camp dele, estou aqui. Eu sei imitar o Topuria certinho. Até as expressões faciais dele eu sei", afirmou.

A luta entre Oliveira e Topuria será a atração principal do UFC 317, marcado para o dia 28 de junho, em Las Vegas (EUA), durante a tradicional Semana Internacional da Luta. Ex-campeão da categoria até 70 kg, o paulista tenta recuperar o cinturão diante de um adversário invicto e conhecido por sua postura analítica e precisa dentro do cage.

Análise do duelo

Além de se oferecer como parceiro de treinos, Jean também compartilhou sua visão sobre o confronto, destacando pontos técnicos que podem influenciar no rendimento do brasileiro. Para o catarinense, o desempenho de Do Bronx dependerá diretamente da mentalidade com que ele entrará no octógono.

"Se for o Charles que lutou a última luta, vai ser insano. Se for com a mesma proposta, o Charles vai passar o carro no Topuria", analisou.

Apesar do otimismo, o jovem atleta chamou atenção para um aspecto do jogo do rival de Do Bronx que pode representar um desafio específico. Jean se baseou nos estudos que fez sobre o próprio Topuria, já que revelou que ainda pretende enfrentar o georgiano radicado na Espanha.

"A diferença é que o Topuria apresenta uma calma muito grande no cage, na hora que está trocando soco. O que eu estou querendo dizer com isso? O Charles está acostumado a pegar os caras que vêm para dentro, que batem e se movimentam que nem loucos. Agora, o Topuria já não é assim. Ele é mais calmo, não se movimenta tão rápido, e talvez isso possa gerar um desconforto. Mas se ele vier com o mesmo approach da última luta, é sal grosso no Topuria", concluiu.

Cinturão vago

A luta entre Charles Do Bronx e Ilia Topuria pelo cinturão dos leves foi viabilizada após o então campeão Islam Makhachev decidir subir de categoria para buscar o título dos meio-médios (77 kg). Com o cinturão vago, o UFC optou por colocar dois ex-campeões em rota de colisão: o atleta da "Chute Boxe Diego Lima", que já reinou na divisão até 70 kg, e 'El Matador', recém-chegado na divisão, promovido após abrir mão de seu antigo cinturão nos penas.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok