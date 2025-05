Invicto, Remo bate Vila Nova e assume vice-liderança da Série B

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela sétima rodada da Série B, o Remo recebeu o Vila Nova no Mangueirão, venceu por 2 a 0 e assumiu a vice-liderança. Marcelinho e Régis balançaram as redes para os mandantes que, de quebra, também se mantiveram invictos na competição.

Com o resultado, o Remo chegou aos 16 pontos, agora na segunda colocação da tabela, e manteve sua invencibilidade. Até o momento, a equipe paraense soma quatro vitórias e três empates em sete partidas disputadas. Do outro lado, com a derrota, o Vila Nova permaneceu com 13 somados, na terceira posição.

O Remo volta aos gramados no próximo domingo, às 16h (de Brasília), quando visita o Atlético-GO, no Antonio Accioly. No sábado, às 18h30, o Vila Nova recebe o Athletico-PR, no Rei Pelé. Ambos os duelos serão válidos pela oitava rodada.

INTERVALO DE JOGO! ? O Clube do Remo vai vencendo momentaneamente pelo placar de 1 a 0. O lateral-direito Marcelinho foi quem abriu o placar. BORA PRA CIMA, LEÃO! ? ? Samara Miranda / Remo#OReiDaAmazônia #BrasileirãoSérieB2025 #REMxVIL pic.twitter.com/4O5HuDBZMm ? Clube do Remo (@ClubeDoRemo) May 14, 2025

O placar foi inaugurado pelo Remo aos 32 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de Rodríguez, Marcelinho se antecipou ao marcador na pequena área e desviou de cabeça, no contrapé do goleiro Halls, para marcar.

Aos 34 minutos da etapa final, o Remo aumentou a diferença com Régis, que recebeu passe de Kadu e, livre de marcação, finalizou firme.