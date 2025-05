Topuria prevê vitória sobre Charles Do Bronx no UFC 317 e alfineta Makhachev: "Fugiu"

Na noite da última terça-feira (13), Dana White colocou um ponto final ao mistério e anunciou a luta principal do UFC 317. E não demorou muito para que um dos protagonistas do card da 'Semana Internacional da Luta' se posicionasse sobre a notícia. Escalado para enfrentar Charles Do Bronx no dia 28 de junho, em Las Vegas (EUA), Ilia Topuria já conta como certa uma eventual vitória sobre o rival brasileiro e aproveita a oportunidade para provocar outro alvo em seu radar: Islam Makhachev.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Topuria alfinetou o pupilo de Khabib Nurmagomedov, que abdicou do cinturão dos pesos-leves (70 kg) para subir de categoria e tentar o bicampeonato nos meio-médios (77 kg). No entendimento do atleta georgiano, tal manobra foi uma forma que Makhachev utilizou para evitar que seus caminhos fatalmente se cruzassem dentro do octógono mais famoso do mundo.

"No dia 28 de junho, outro sonho se tornará realidade. Vou me tornar campeão da categoria dos pesos-leves. Charles, peço desculpas antecipadamente. Mas estou apenas lutando pelos meus sonhos. É uma pena que o Makhachev tenha fugido. 17-0", escreveu 'El Matador', em sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter).

Charles vs Topuria

Apesar da expectativa para um eventual embate entre Ilia e Makhachev, o confronto entre Do Bronx e o georgiano também animou os fãs de MMA ao redor do mundo. De um lado, um invicto Topuria faz sua estreia na categoria até 70 kg disposto a acrescentar mais um grande nome ao seu currículo e buscar o segundo cinturão de divisões de peso diferentes. Do outro, Charles tem o que pode ser sua última chance de voltar a ser campeão do UFC. Um dos atletas mais populares do plantel, o brasileiro tem como trunfos para desbancar 'El Matador' seu tamanho, adaptação à faixa de peso e arsenal de fogo, tanto em pé, quanto no chão.

On June 28, another dream will come true. I'll be the champion of the lightweight division. Charles, my apologies in advance... I'm just fighting for my dreams. It's unfortunate that Makhachev ran away. 17-0 ? pic.twitter.com/YSutHz4U2h

- Ilia Topuria (@Topuriailia) May 13, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok