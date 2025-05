Por que Palmeiras liberou sensação da Libertadores após passagem na base

Marino Hinestroza é um dos grandes nomes da atual edição da Libertadores. O que muitos não sabem é que o colombiano de 22 anos, hoje no Atlético Nacional, defendeu o Palmeiras na base — e acabou fora dos planos.

Oi, Palmeiras. Tchau, Palmeiras

O ponta chegou ao alviverde por empréstimo no final de 2020, quando havia acabado de completar 18 anos. Nascido em Cali, ele jogava na base no América, principal time da cidade colombiana.

Hinestroza não demorou para ganhar oportunidades e, ainda naquele ano, atuou em duas competições sub-20: a Copa do Brasil e o Brasileirão. Foram 11 jogos e um gol marcado.

Em 2021, o jogador balançou as redes sete vezes em 27 partidas, mas alternou entre a reserva e a titularidade. Naquele ano, não houve disputa da Copinha por causa da pandemia do coronavírus — deixando os holofotes ainda menores.

Marino Hinestroza (à esquerda) comemora gol contra o Náutico em jogo da Copa do Brasil sub-20 Imagem: Leonardo Benhossi

O colombiano viu seu vínculo expirar em novembro e deixou o clube antes de acertar com o Pachuca, passar pelo Columbus Crew (EUA) e, finalmente, deslanchar no Atlético Nacional.

O Palmeiras liberou o jovem porque considerou que ele não teria espaço no time profissional — ao mesmo tempo, estouraria a idade para seguir atuando no sub-20. Diante do imbróglio, a solução foi se desfazer do atleta.

Hinestroza é titular absoluto do Atlético Nacional, comandado por Javier Gandolfi. Ele, que tem um gol e três assistências na Libertadores, atormentou a zaga do Inter na vitória de sua equipe, em confronto ocorrido na semana passada.