Hernan: Garro e Memphis já têm previsão de retorno no Corinthians

Rodrigo Garro e Memphis Depay já têm previsão de retorno no Corinthians, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Segundo Hernan, o meia está em fase final de recuperação do tratamento no joelho e deve voltar a jogar entre o final de maio e o início de junho.

O Rodrigo Garro pode ficar à disposição na última semana de maio ou na primeira período de junho. É quando o Corinthians entende que ele vai realmente voltar de maneira segura.

A recuperação está muito boa, o Garro está evoluindo muito bem, já está na transição do campo, então a ideia deles é na última semana de maio ou primeira semana de junho, que ainda tem aquelas rodadas até o dia 12 de junho, quando realmente pausa para o Mundial de Clubes.

André Hernan

Na visão do colunista, a volta de Garro é fundamental para a equipe.

Eu acho muito necessária a volta, porque o Garro vinha desempenhando bem e o Corinthians cai muito sem ele.

André Hernan

Memphis à disposição no fim de semana

André Hernan acrescentou que Memphis deve estar à disposição na rodada do fim de semana do Brasileirão, quando o Corinthians recebe o Santos, em Itaquera.

Sobre o Memphis, há possibilidade de ele voltar no fim de semana — é o prazo que o Corinthians trabalha.

O Memphis é um jogador que dificilmente se lesiona, é muito forte fisicamente, faz muito trabalho físico, está sempre na academia, com os preparadores físicos do Corinthians.

Como foi uma torção e não lesão de ligamento, acredita-se que ele vá se recuperar durante a semana e fique à disposição do Dorival no fim de semana.

André Hernan

