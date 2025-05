Guga vê oscilação normal de João Fonseca e aconselha: 'confiar no processo'

João Fonseca se prepara para disputar Roland Garros e ganhou um conselho de um compatriota tricampeão do Grand Slam francês: Gustavo Kuerten.

"Lá [Roland Garros] eu conheço um pouco. [...] Para o João [Fonseca], qualquer local que ele for, o recado que permanece é confiar no processo de treinamento, educação, empenho para se dedicar, conhecer o circuito. Tirar experiência de toda e qualquer partida, vitória e derrota", declarou o ex-número 1 do mundo.

As oscilações vividas por Fonseca no momento não preocupam Guga, que mantém a convicção de que o tenista vai alcançar o nível esperado.

"Estou confiante de que ele está tendo uma trajetória bastante eficaz. Ele vive experiências boas e aprende com uma velocidade fora do comum. Em breve eu vou ter que ouvir dele o que fazer em todas as quadras do mundo", disse.

Após três derrotas seguidas, Fonseca vive uma "pausa" das competições e volta apenas em Roland Garros, que inicia no dia 25 deste mês. Neste intervalo, o brasileiro foi anunciado como um dos participantes da Laver Cup, que acontecerá em São Francisco, nos Estados Unidos, de 19 a 21 de setembro.