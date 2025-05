Fluminense encaminha vaga na Sul-Americana, Vitória dependerá de si para ir aos playoffs

Seis partidas foram disputadas pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos da Sul-Americana na noite desta quarta-feira e três times brasileiros estiveram em campo. Destaque para o Fluminense que encaminhou a sua classificação no Grupo F. O Vitória, por sua vez, dependerá apenas de si para ir aos playoffs.

Jogando no Maracanã, o Fluminense venceu o Unión Española, do Chile, por 2 a 0. O time carioca foi superior desde o início e ainda jogou com um a mais após a expulsão do volante Ignacio Nuñez, no primeiro tempo. Keno e Samuel Xavier marcaram os gols do jogo, um em cada tempo.

Com a vitória, o time carioca chegou aos 10 pontos e assumiu a liderança do Grupo F, se aproximando da classificação para a próxima fase. O Once Caldas, com nove pontos e um jogo a menos, aparece na segunda colocação. Já o Unión Española, eliminado, é o lanterna do grupo com dois, enquanto o San José ocupa o terceiro lugar, com quatro pontos.

O Vitória está praticamente classificado à segunda fase. Com maior volume dentro de campo, o time baiano foi mais eficiente nas finalizações e superou o Cerro Largo-URU pelo placar mínimo, ficando próximo da vaga. O jogo foi realizado no Estádio Centenário, no Uruguai, e o gol foi de Claudinho.

O resultado deixa o Vitória na vice-liderança do Grupo B com seis pontos, enquanto os uruguaios caem à 4ª posição, estacionando nos quatro pontos. O Universidad de Quito, do Equador, que já está garantido nas oitavas de final, lidera com 11 pontos.

Por fim, o Cruzeiro que não tem mais chances de classificação desde a rodada passada, venceu por 2 a 1, com o Palestino do Chile, no Mineirão, pelo Grupo E. Ariel Martínez ainda no primeiro tempo marcou o gol dos chilenos, enquanto Bolasie deixou tudo igual no início do segundo tempo e Gabigol fez o gol da vitória aos 47 minutos.

Apesar da derrota, o Palestino garantiu vaga nos playoffs contra um time eliminado da Libertadores. Atualmente, aparece na segunda posição da chave com nove pontos. Na última rodada faz um duelo contra o líder Mushuc Runa, do Equador, que tem 13 pontos e já está classificado.

O Cruzeiro, por sua vez, deixou a lanterna, agora com quatro pontos. O time mineiro se despede da Sul-Americana de 2025 no próximo dia 28 quando recebe o Unión Santa Fé-COL, lanterna com três, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte.