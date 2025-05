Fluminense e Vitória brigam por vagas na Sul-Americana; Cruzeiro só cumpre tabela

Três brasileiros entram em campo nesta quarta-feira para a sequência da quinta e penúltima rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Fluminense e Vitória ainda brigam para avançar na competição, enquanto o Cruzeiro, precocemente eliminado, apenas cumpre tabela. Só os líderes avançam direto às oitavas de final, enquanto os segundos colocados precisam fazer um playoff com algum terceiro colocado da Libertadores.

O Fluminense encara o Unión Española, do Chile, às 19h, no Maracanã, no Rio. O time brasileiro tem sete pontos, em segundo lugar no Grupo F, com chance de terminar na liderança, ocupada pelo Once Caldas, da Colômbia, com nove. Já os chilenos estão em quarto e último lugar, com dois pontos e praticamente eliminados. Os chilenos entram em campo às 23h contra o San Jose, da Bolívia, terceiro com quatro pontos.

Já o Vitória não tem mais chance de avançar em primeiro no Grupo B, porque soma três pontos, em terceiro lugar, contra dez do líder Universidad de Quito, do Equador. Às 21h30, o time brasileiro visita o Cerro Largo, do Uruguai, vice-líder com quatro pontos, no estádio Centenário, em Montevidéu. O Vitória pode, portanto, assumir o segundo lugar e depender apenas de si na última rodada.

Por fim, o Cruzeiro só cumpre tabela no Grupo E, em que está na quarta e última posição com apenas um ponto. O time mineiro só pode chegar a sete pontos, enquanto o vice-líder Palestino, do Chile, já tem nove. Os chilenos serão justamente os adversários nesta rodada, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Confira os jogos desta quarta-feira:

19h

Fluminense x Unión Española (CHI)

Defensa y Justicia (ARG) x Universidad Quito (EQU)

Sportivo Luqueño (PAR) x Atlético Grau (PER)

21h30

Cerro Largo (URU) x Vitória

Cruzeiro x Palestino (CHI)

23h

América de Cali (COL) x Huracán (ARG)