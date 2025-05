Fluminense bate o Unión Española e dorme na liderança do grupo na Sul-Americana

O Fluminense fez o dever de casa e venceu por 2 a 0 o Unión Española-CHI, nesta quarta-feira, no Maracanã. Com o resultado, os tricolores chegaram a 10 pontos e dormem na liderança do grupo F. Já os chilenos seguem com dois e estão eliminados da Sul-Americana.

Os gols da vitória do Fluminense aconteceram na etapa final, com Keno e Samuel Xavier.

A última rodada do grupo F será disputada no dia 29 de maio. O Fluminense terá confronto direto contra o Once Caldas-COL, no Maracanã. Já o Unión Española recebe o San José-BOL, no Chile.

VEEEEEEEEEENNNNNCEEEE O FLUMINEEEEEENSEEE! KENO E SAMUEL XAVIER MARCAM E O #TIMEDEGUERREIROS SUPERA O UNIÓN ESPAÑOLA-CHI NO MARACA! pic.twitter.com/lEaURtxz7M ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 14, 2025

O Fluminense começou a partida pressionando o Unión Española e quase marcou aos dois minutos. Everaldo aproveitou cruzamento, mas finalizou mal, pela linha de fundo. Os visitantes responderam em chute de Aránguiz que parou em Fábio.

Os tricolores continuaram com a postura ofensiva e assustaram em chute de Samuel Xavier. Torgnascioli fez boa defesa para salvar os chilenos. Depois, foi a vez de Everaldo cabecear e parar no goleiro do Unión Española.

O Fluminense teve grande oportunidade aos 30 minutos. Arias foi puxado na área e o árbitro marcou pênalti. O volante Nuñez foi expulso no lance. Só que Everaldo desperdiçou a cobrança. O goleiro Torgnascioli fez a defesa na penalidade e no rebote.

Com a vantagem numérica, os donos da casa seguiram com a pressão. Nos minutos finais, Everaldo aproveitou mais um cruzamento e cabeceou para defesa de Torgnascioli. Assim, o placar seguiu igual até o intervalo.

No segundo tempo, o Fluminense voltou com a mesma atitude e conseguiu o gol com um minuto, Arias cruzou na cabeça de Keno, que mandou para a rede.

Mesmo após o gol, os cariocas se mantiveram no ataque. O Fluminense teve nova oportunidade de marcar com Keno. Só que o atacante chutou em cima do goleiro. Depois, foi a vez de Arias parar em Torgnascioli.

Os donos da casa pressionavam para ampliar o placar e quase marcaram aos 29 minutos. Everaldo aproveitou passe na pequena área, mas chutou sobre o travessão. Só que aos 31 não teve jeito. Samuel Xavier pegou rebote de Torgnascioli em finalização e mandou para a rede.

O Fluminense quase ampliou logo depois com Keno. O atacante deu uma cavadinha na saída de Torgnascioli, mas errou o alvo. A partir daí, os tricolores passaram administrar o resultado para confirmar a vitória diante da torcida.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE 2 X 0 UNIÓN ESPAÑOLA

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 14 de maio de 2025 (Quarta-feira)



Horário: 19h(de Brasília)



Árbitro: Yael Falcón (Argentina)



Assistentes: Maximiliano del Yesso (Argentina) e Facundo Rodríguez (Argentina)



VAR: Pablo Dovalo (Argentina)

Cartões amarelos: Keno (Fluminense); Naranjo, Jeraldino e Vidal (Unión Española)



Cartão vermelho: Nuñez (Unión Española)

GOLS



FLUMINENSE: Keno, no 1min do segundo tempo; Samuel, aos 31min do segundo tempo

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier (Hércules), Ignácio, Juan Freytes e Gabriel Fuentes; Nonato, Martinelli, Paulo Henrique Ganso (Serna) e Jhon Arias; Agustín Canobbio (Keno) (Lezcano) e Everaldo (Isaque)



Técnico: Renato Gaúcho

UNIÓN ESPAÑOLA: Torgnascioli, Ramirez, Vidal, Diáz e Norambuena; Jauregui, Núñez e Uribe (Vásquez); Aránguiz (Espinoza), Suárez (Jeraldino) e Ovelar (Naranjo)



Técnico: José Luis Sierra