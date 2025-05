Flick fala sobre possível título do Barça e analisa Ancelotti na Seleção Brasileira

O Barcelona visitará o Espanyol, nesta quinta-feira, na tentativa de garantir o título do Campeonato Espanhol com antecedência. Nesta véspera do confronto, o treinador do Barça, Hansi Flick, evitou falar sobre comemorações em caso de vitória e garantiu que o time entrará em campo para competir.

"Não acho que seja uma boa ideia pensar em comemorações antes da partida. Temos que lutar contra o Espanyol pelos três pontos e depois faremos o que é certo", disse.

Cenários para o Barcelona ser campeão

A equipe pode se sagrar campeã da LaLiga pela 28ª vez em três diferentes situações: caso o Barcelona vença o Espanyol, se o Real Madrid perder para o Mallorca, nesta quarta-feira, ou se ambos os jogos terminarem em igualdade.

Hansi Flick afirmou não estar preocupado com a partida no Santiago Bernabéu e que o foco da equipe deve ser a vitória no clássico da Catalunha.

"Não penso nos outros times e toda a minha energia está focada no Barça. Ainda não decidi se verei o jogo (do Real). Para nós, o mais importante é focar no jogo de amanhã", afirmou.

O alemão aproveitou para falar sobre o treinador da equipe da capital, Carlo Ancelotti, que irá deixar o Real ao final do torneio local para assumir o comando da Seleção Brasileira.

"Ele (Ancelotti) fez um trabalho fantástico em Madri. É um cavalheiro e um dos melhores treinadores do mundo. Desejo a ele o melhor em seu novo trabalho", analisou.

O técnico tem contrato com os Culés até a metade de 2026. Após uma primeira temporada promissora, já se discute sobre uma possível renovação contratual de Flick, que não deu detalhes sobre a possibilidade.

"Acho que agora não é o momento certo para falar sobre isso. Estou muito feliz aqui e ainda tenho mais um ano de contrato. Tive um jantar no qual o presidente estava presente, mas não foi nada planejado", concluiu.

A partida decisiva entre Barcelona e Espanyol está marcada para as 16h30 (de Brasília) desta quinta-feira, no RCDE Stadium. O jogo é válido pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol.