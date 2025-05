Flamengo não terá Plata, Pulgar e Allan em decisão contra LDU

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo terá três desfalques importantes na decisão de amanhã, contra a LDU, no Maracanã, pela fase de grupos da Libertadores: o atacante Gonzalo Plata e os volantes Erick Pulgar e Allan.

O que aconteceu

Plata ainda não está recuperado de um edema ósseo no joelho direito. O departamento médico tem feito um trabalho de recuperação conservador no equatoriano mas, até o momento, não é cogitada a possibilidade de cirurgia. Sua última partida foi contra o Botafogo-PB, dia 1º de maio, pela Copa do Brasil.

Já Erick Pulgar e Allan sofreram lesões musculares na coxa direita na vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, no último sábado. Ambos precisaram ser substituídos ainda no primeiro tempo e estão em tratamento no Ninho do Urubu. Eles possivelmente serão desfalques também contra o Botafogo, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Disputa em aberto

De la Cruz deverá assumir a vaga de Allan nesta quinta. O uruguaio não enfrentou o Bahia por estar suspenso.

Já a lacuna deixada por Pulgar tem uma disputa acirrada. O favorito é Evertton Araújo, mas o técnico Filipe Luís tem outras opções.

Uma delas é atuar com Léo Ortiz improvisado. O zagueiro jogou algumas vezes neste setor quando o técnico ainda era Tite.

Há também a possibilidade de Gerson ser recuado e um ponta ser escalado, casos de Luiz Araújo ou Everton Cebolinha.

E o Viña?

O Flamengo trabalha para que Viña fique à disposição na Copa do Mundo de Clubes, que se inicia em junho. O lateral esquerdo sofreu uma grave lesão em agosto do ano passado e, desde então, tem feito um duro trabalho de recuperação.

O jogador já faz trabalhos com bola, mas na maioria de maneira individualizada. A expectativa, porém, é a de que ele retorne às atividades integrais com o elenco este mês.