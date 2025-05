Flamengo fecha preparação para decisão pela Libertadores; veja provável time

No CT Ninho do Urubu, o Flamengo finalizou, na tarde desta quarta-feira, a preparação para o confronto decisivo contra a LDU, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Pressionado por um resultado positivo, o Rubro-Negro vai a campo nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, precisando vencer para manter vivas as chances de classificação às oitavas de final.

O elenco do Flamengo se reapresentou às 15h desta quarta-feira e Filipe Luís comandou a última atividade antes da partida. O time tem dúvidas principalmente no meio-campo e no ataque.

O Flamengo tem quatro baixas importantes para o jogo. Erick Pulgar e Allan, que saíram lesionados da vitória sobre o Bahia no último fim de semana, foram diagnosticados com contusões no músculo posterior da coxa direita e estão fora. O meia-atacante Gonzalo Plata segue em recuperação de um edema ósseo no joelho, enquanto o lateral-esquerdo Matías Viña ainda realiza recondicionamento físico após cirurgia.

A principal indefinição está na vaga de Erick Pulgar, lesionado. Filipe Luís avalia começar com Evertton Araújo ou recuar Léo Ortiz. Na ponta esquerda, Bruno Henrique e Everton Cebolinha disputam a titularidade. Michael também aparece como opção para o setor ofensivo.

Um provável Flamengo titular tem:

Situação do Rubro-Negro

Com cinco pontos em quatro jogos, o Flamengo está atrás da LDU, vice-líder com oito, e do Central Córdoba, que lidera com 11 após vencer o Deportivo Táchira na terça-feira. Os venezuelanos, com apenas um ponto, já estão eliminados. A LDU, por sua vez, garante vaga com um simples empate no Rio e, em caso de vitória, elimina os cariocas.

Um empate mantém o time brasileiro vivo na briga, mas o deixaria dependendo de uma combinação de resultados. Já uma derrota elimina o Flamengo da competição.