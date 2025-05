Felipe Anderson cita evolução do Palmeiras e destaca objetivo na Libertadores: "Iremos dar nosso máximo"

O Palmeiras engatou nova sequência de vitórias e com o triunfo sobre o São Paulo, engatou a quarta consecutiva. O meia-atacante Felipe Anderson falou sobre a evolução da equipe na temporada e destacou o objetivo do time na Libertadores. Nesta quinta-feira, o Verdão enfrenta o Bolívar, pela quinta rodada da competição continental.

"Creio que todos aqui estamos muito felizes pelo desempenho da equipe. Assim como eu, outros jogadores também voltaram e estão agregando muito em todos os aspectos. Estou feliz também de poder voltar e contribuir em várias fases do jogo. Então, é alegria e a certeza de que estamos fazendo um bom trabalho, de que temos que continuar acreditando nisso, continuar trabalhando sempre dobrado, fazendo algo a mais para poder melhorar e seguir crescendo durante a temporada", disse.

Felipe Anderson vinha de uma sequência de 15 jogos pelo Palmeiras, oito começando como titular e cinco saindo do banco de reservas. Ele foi preservado na vitória sobre o Cerro Porteño, no último compromisso da Libertadores e voltou a ficar à disposição no clássico contra o São Paulo, vencido pelo Verdão por 1 a 0.

Na Libertadores, o Palmeiras é o líder do Grupo G, com 12 pontos e 100% de aproveitamento. O Verdão conseguiu a vaga no mata-mata com duas rodadas de antecedência e ainda carimbou a classificação na primeira posição da chave. O clube agora procura a liderança geral da primeira fase.

"É um dos nossos objetivos para pensar jogo a jogo, preparar bem cada detalhe de cada jogo. Nós sabemos como foi difícil enfrentá-los no último jogo na Bolívia, então sabemos que vai ser um jogo duro, mas estaremos diante da nossa torcida, em um lugar que nós gostamos de jogar, em que nos sentimos apoiados, na frente dos nossos torcedores. Nós iremos dar o nosso máximo e o nosso melhor para garantir mais essa vitória", finalizou Felipe Anderson.