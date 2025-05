Felipe Anderson celebra retorno do bom futebol no Palmeiras: 'Feliz por voltar a contribuir'

O Palmeiras vive seu melhor momento no ano, com lideranças do Brasileirão e da Libertadores movidas por apresentações seguras e 11 vitórias nas últimas 12 apresentações. O crescimento de rendimento do time reflete no retorno do bom futebol de alguns jogadores importantes, como Felipe Anderson, que não esconde a satisfação por voltar a contribuir dentro de campo depois de período de pouca utilização.

O meia voltou a ser utilizado com mais frequência nos últimos jogos - foi titular conta o Vasco - e celebra recuperar a confiança do técnico Abel Ferreira e dos torcedores. Nesta quinta-feira o Palmeiras recebe o Bolívar pela Libertadores e o jogador está na expectativa de jogar.

"Creio que todos aqui estamos muito felizes pelo desempenho da equipe. Assim como eu, outros jogadores também voltaram e estão agregando muito em todos os aspectos", afirmou. "Estou feliz também de poder voltar e contribuir em várias fases do jogo. Então, é alegria e a certeza de que estamos fazendo um bom trabalho, de que temos que continuar acreditando nisso, continuar trabalhando sempre dobrado, fazendo algo a mais para poder melhorar e seguir crescendo durante a temporada."

O jogo contra os bolivianos está agendado para 19 horas no Allianz Parque e uma vitória deixaria encaminhada a melhor campanha da primeira fase e a consequente vantagem de disputar o jogo de volta como mandante até as semifinais.

"(A liderança geral) é um dos nossos objetivos para pensar jogo a jogo, preparar bem cada detalhe de cada jogo. Nós sabemos como foi difícil enfrentá-los no último jogo na Bolívia (3 a 2), então sabemos que vai ser um jogo duro, mas estaremos diante da nossa torcida, em um lugar que nós gostamos de jogar, em que nos sentimos apoiados, na frente dos nossos torcedores. Nós iremos dar o nosso máximo e o nosso melhor para garantir mais essa vitória", disse Felipe Anderson.

E o jogador tem um motivo extra para querer se destacar. Seu segundo filho, Elias, nasceu nesta semana e ele gostaria de prestar uma homenagem. "É uma das coisas mais importantes na minha vida também, e está indo muito bem. Nosso segundo filho agora é um menino e estamos felizes. Graças a Deus, ele está bem, com saúde, que é o mais importante, e é dar sequência e poder fazer gols também para dedicar para eles", finalizou.

A preparação final para o quinto jogo na fase de classificação começou com uma sessão de vídeo, depois a comissão técnica separou duas equipes e comandou um trabalho tático de posicionamento e situações de jogo.