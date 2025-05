Ex-técnico do Real sobre Yamal: 'muita qualidade, mas não um fenômeno'

Técnico histórico do Real Madrid e do futebol italiano, Fábio Capello fez elogios a Lamine Yamal, astro do Barcelona, mas disse não ver o jogador de 17 anos com talento para ser tornar um dos maiores da história.

O que aconteceu

Lamine é um jogador com muita qualidade, que pode melhorar muito ainda, mas não o vejo com o brilhantismo de um fenômeno Fábio Capello à Rádio Cope, da Espanha

Capello citou duas lendas do futebol para justificar sua opinião e disse não ver Yamal com potencial para alcançar o patamar de ambos, mesmo num futuro distante. "Messi e Maradona fizeram coisas que ninguém poderia imaginar. Eram uns craques mundiais. Realmente, não posso comparar o Lamine com os dois e tampouco vejo isso acontecer no futuro".

Outro nome apontado por Capello para explicar o seu posicionamento foi o de Cristiano Ronaldo. Para o ex-treinador, porém, o craque português, assim como Yamal, não tem o brilhantismo de fenômenos como Messi e Maradona.

Não falo de números e nem de qualidade. Falo de imaginação e brilhantismo. Cristiano Ronaldo também foi um jogador muito importante, com umas cifras impressionantes e que marcou gols importantes, mas não posso comparar com Messi e Maradona. É certo que Lamine é muito novo e tem margem de melhora, mas esse brilhantismo especial são poucos que têm

Apesar da empolgação contida em cima do craque do Barcelona, Capello vê Yamal como o melhor jogador da temporada europeia e disse que votaria nele para o prêmio de melhor do mundo. "Eu votaria no Lamine para a Bola de Ouro. Meus votos seriam Vinicius Jr., Mbappé e, em primeiro, Lamine Yamal", finalizou o ex-treinador.

Fábio Capello comandou Milan, Real Madrid, Roma e Juventus. Além de ganhar a Champions League com o time rossonero, na temporada 1993/94, ele conquistou as ligas nacionais por todos os quatro times. Foram cinco títulos do Calcio pelo Milan, dois pela Juventus e um pela Roma, além de duas taças do Espanhol pelo Real. Os troféus pela Juve, porém, foram revogados devido ao escândalo de corrupção no futebol italiano.