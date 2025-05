Ex-São Paulo, Gabriel Sara conquista Copa da Turquia e pode levantar outra taça no domingo

Em sua primeira temporada no futebol turco, o meia Gabriel Sara já começa a escrever seu nome na história do Galatasaray. Nesta quarta-feira, o meia brasileiro conquistou seu primeiro título pelo clube ao vencer o Trabzonspor por 3 a 0 na final da Copa da Turquia, disputada no Estádio Gaziantep. Além da taça inédita, o ex-São Paulo agora tem a chance de encerrar a semana com a dobradinha nacional, caso a equipe confirme o título do Campeonato Turco no próximo domingo.

"Vivemos uma semana intensa, de muito trabalho e expectativa. É o primeiro de muitos, se Deus quiser", afirmou o meia após o título. "Temos que celebrar porque a temporada é pesada e esses torcedores vivem para o clube. Eles merecem", completou o jogador de 25 anos.

Contratado em agosto de 2024, após duas boas temporadas no Norwich, da Inglaterra, o ex-São Paulo é titular absoluto do meio-campo do técnico Okan Buruk e atua ao lado de dos conhecidos Osimhen, Morata e Mertens, além do goleiro Musleira. No domingo (18), o Galatasaray precisa apenas de um empate em casa contra o Kayserispor para confirmar a conquista do tricampeonato turco com duas rodadas de antecedência.

"Domingo tem mais. Vamos curtir muito hoje, mas a partir de amanhã já temos que pensar que no domingo temos uma outra chance que não podemos desperdiçar. Jogar no Galatasaray é jogar para o torcedor, e por eles vamos lutar por mais um título", completou.

Revelado pelo São Paulo, pelo qual foi campeão paulista em 2021, Sara também viveu um grande momento na Inglaterra, antes de ser contratado pelo Galatasaray em uma negociação que pode chegar a 23 milhões de euros com bônus ? a maior da história do clube. Em sua primeira temporada na Turquia, já soma 43 jogos, com nove assistências e dois gols.