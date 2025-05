'Fenômeno' e 'precisa de ajuda': o que lendas da Fifa falam sobre Ancelotti

A chegada de Carlo Ancelotti ao comando da seleção brasileira é vista com bons olhos por ex-jogadores considerados lendas da Fifa.

O que aconteceu

O nome do italiano foi aprovado ao UOL por ex-atletas de diferentes nacionalidades, como Mauro Silva, Godín, Shevchenko e Trezeguet — os dois últimos, inclusive, trabalharam com o técnico em Milan e Juventus, respectivamente.

Todos eles ressaltaram o DNA vencedor de Ancelotti, que é o único a conquistar as cinco principais ligas europeias (Espanha, França, Itália, Alemanha e Inglaterra) e acumula um vasto currículo como treinador.

As lendas também abordaram o fato de o italiano ser o primeiro estrangeiro a comandar a seleção nas últimas décadas — o argentino Filpo Núñez chegou a treinar o Brasil nos anos 60.

Veja o que eles falaram

Torço muito para ele, que tem muita vivência no futebol. O desafio é grande e o momento é difícil porque temos questões estruturais para resolver, mas o Ancelotti é um grande profissional e com muita experiência. [...] Ele precisa de ajuda. Se você pegar a Argentina, o Scaloni [atual técnico] está com o Samuel, Ayala e Aimar [ex-jogadores] junto com ele na comissão. O que o Ancelotti podia fazer é: tem Dunga, Cafu, Kaká... há muita gente boa que poderia ajudar ele. Eu, quando estava na seleção, convivia com os jogadores dos anos 90. Com a experiência de Bebeto, Dunga, Romário, Taffarel, o que eles falam tem um peso enorme. Essa experiência de seleção poderia ajudar o Ancelotti Mauro Silva

Se o cara for bom, [a nacionalidade] não faz diferença nenhuma. Vai qualificar o futebol brasileiro. Será ótimo, mas não adianta trazer o Ancelotti se todo mundo não ajudar ele para fazer bom trabalho. O currículo dele é enorme. No Brasil é muito fácil: contrata um treinador e acha que resolveu todos os problemas. Sozinho ele não vai conseguir resolver tudo Dunga

Assinar com um dos mais importantes e influentes treinadores dos últimos 20 anos já é uma vitória para o Brasil. Carlo é fantástico e um ser humano incrível. Sua maior qualidade é trabalhar jogadores, seja na parte tática, seja na parte psicológica. O técnico de seleção tem que ter a qualidade de manter um time unido Shevchenko

Ancelotti é um fenômeno e certamente um dos melhores treinadores do mundo. Essa decisão não foi tomada do nada, ele deve ter pensado e viu o potencial para conquistar coisas importantes com o Brasil. Chama a atenção [o fato de a CBF ter técnico estrangeiro] porque o Brasil, na história recente, nunca teve, mas estamos falando do Ancelotti. Isso dá valor e prestígio Godín