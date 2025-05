Ex-Barcelona oferece flores a repórter grávida durante entrevista; assista

Ex-jogador do Barcelona e hoje técnico do Eyupsor, da Turquia, Arda Turan surpreendeu com um lindo gesto durante uma entrevista pós-jogo e ofereceu flores à jornalista que o entrevistava.

O que aconteceu

Em má fase, o Eyupsor perdeu do Kasimpasa por 3 a 0 e Arda Turan concedia entrevista após o apito final. O jogo foi disputado no sábado (10), véspera do Dia das Mães.

Arda Turan iniciou a entrevista já com as flores em mãos e ofereceu o presente à jornalista Nur Bilgeque, da beIN Sports, que está grávida (assista mais abaixo).

Soube que está à espera de um bebé e há coisas mais importantes na vida do que o futebol Arda Turan, em entrevista pós-jogo

"Duyduk ki sen de bir anne aday?ym??s?n. Hayatta, futboldan daha önemli ?eyler var."



ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, muhabirimiz Nur Bilge'ye Anneler Günü dolay?s?yla çiçek verdi! #beINSPORTS pic.twitter.com/J6SyCSGg9r -- beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 10, 2025

O gesto de Arda Turan aconteceu após a quarta derrota seguida do Eyupsor no Campeonato Turco, resultado que praticamente acabou com a chance de classificação para as competições europeias. O time é o sexto colocado da tabela, com 50 pontos, sete a menos que o Samsunspor, quarto colocado que, por enquanto, vai garantindo vaga na Liga Conferência.

Arda Turan se aposentou dos gramados em 2022, aos 35 anos. Além de jogar por times turcos como Galatasaray e Manisaspor, ele passou uma década no futebol europeu, onde defendeu Atlético de Madri, de 2011 a 2015, e Barcelona, de 2015 a 2020. Ele está em seu primeiro trabalho como treinador e comanda o Eyupsor desde abril de 2023.