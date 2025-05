Escalação: Dorival ganha nova baixa e deve mudar defesa do Corinthians contra o Racing-URU

O Corinthians finalizou nesta quarta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, a preparação para a partida contra o Racing-URU, pela quinta e penúltima rodada da Copa Sul-Americana. Dorival Júnior, que ganhou um novo desfalque, deve fazer mudanças no setor defensivo do time.

O volante Raniele, que está tratando um edema no músculo anterior da coxa direita, não viajará com a equipe para o Uruguai. Portanto, ele se junta a Memphis Depay, com uma lesão ligamentar no tornozelo direito, Gustavo Henrique e Rodrigo Garro, também entregues ao departamento médico.

Na defesa, o jovem João Pedro Tchoca deve receber uma chance entre os titulares. A tendência é que ele herde a vaga de Cacá e forme dupla com André Ramalho.

Já o equatoriano Félix Torres cumpre o segundo jogo de suspensão por ter sido expulso no primeiro encontro com o Racing, na Neo Química Arena.

A provável escalação do Corinthians, portanto, tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Angileri; Maycon, José Martínez, André Carrillo e Igor Coronado (Breno Bidon); Romero e Yuri Alberto.

A delegação alvinegra desembarca em Montevidéu ainda nesta quarta-feira. O duelo com o Racing-URU está agendado para as 19h (de Brasília) desta quinta, no Estádio Centenário.

O Timão se encontra em situação complicada na Sul-Americana. A equipe ocupa o terceiro lugar do Grupo C, com apenas cinco pontos conquistados, e precisa de uma vitória para se manter vivo. Se for derrotado, está eliminado da competição.