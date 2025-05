Escalação do São Paulo: Oscar volta a ser titular contra o Libertad

A escalação do São Paulo está definida para o confronto desta quarta-feira, contra o Libertad, do Paraguai, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela quinta rodada do Grupo D da Copa Libertadores. A novidade fica por conta de Oscar, que volta a ser titular após se recuperar de uma lesão na região posterior da coxa esquerda.

O Tricolor vai em busca da classificação - já encaminhada - para as oitavas de final do torneio sul-americano. A equipe comandada pelo técnico Luis Zubeldía é líder do grupo, com dez pontos, à frente do Libertad, com sete, Alianza Lima, com quatro, e Talleres, com um tento.

A escalação do São Paulo completa conta com Rafael; Cédric Soares, Ruan, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Oscar; Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva.

Havia a expectativa de Lucas voltar a ser titular do São Paulo na partida desta quarta-feira, entretanto, o jogador voltou a sentir o joelho que estava lesionado em um dos treinos desta semana, e a comissão técnica acabou preferindo poupá-lo para evitar o risco de um novo problema físico mais grave.

Oscar, por sua vez, vai a campo após também ser acionado no clássico do último domingo, contra o Palmeiras, na Arena Barueri. Foi o primeiro jogo dele após se recuperar de lesão. Desta vez, o meia será titular, o que não acontece desde o dia 2 de abril, contra o Talleres.

Situação na Libertadores

Invicto há 13 jogos na Libertadores, o São Paulo ostenta sua maior sequência sem derrotas de sua história na competição. O último revés aconteceu na estreia do time na edição do ano passado, contra o Talleres, em Córdoba, quando Thiago Carpini ainda era o treinador tricolor.

Apesar de já estar com a classificação para a próxima fase da Libertadores encaminhada, o São Paulo deve seguir apostando em força máxima no torneio para tentar garantir a melhor campanha geral e, consequentemente, ter a vantagem de disputar todos os jogos de volta do mata-mata no Morumbis. Atualmente apenas o Palmeiras possui mais pontos que o Tricolor na fase de grupos (12 contra 10).

O São Paulo também vai em busca de sua primeira vitória em casa na Libertadores. Até agora o único jogo disputado no Morumbis foi contra o Alianza Lima e que terminou empatado em 2 a 2 depois de o Tricolor chegar a abrir 2 a 0 e ter a partida controlada.