Entenda por que Veron ganhou chance em empate do Santos após episódio de indisciplina

Na noite da última segunda-feira, o Santos ficou no empate sem gols com o Ceará, no Allianz Parque, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. No dia anterior ao duelo, o técnico Cleber Xavier havia divulgado quais seriam os jogadores relacionados para o embate.

Na lista, dois pontos chamaram a atenção: a ausência de Mateus Xavier e o retorno do atacante Gabriel Veron. O atacante voltou a ser relacionado após um episódio de indisciplina, quando faltou a um treino da equipe recentemente no CT Rei Pelé.

O jogador foi punido pela diretoria e multado em 30% do salário. Além disso, ele também foi penalizado pelo técnico Cleber Xavier, que o deixou de fora da lista de relacionados para o confronto diante do Grêmio, no último dia 4 de maio, pela Série A.

Veron, entretanto, voltou a ser utilizado após o episódio. O camisa 70 foi chamado por Cleber Xavier aos 43 minutos do segundo tempo no embate da última segunda-feira e, quando entrou em campo para substituir Tiquinho Soares, foi muito vaiado pela torcida.

O treinador, então, explicou o motivo de Veron ter ganhado minutos no empate contra o Ceará. O comandante disse ter conversado com o atleta e deu a entender que gostou do que viu do atleta na semana de treinos visando o duelo.

"Conversei com ele sim. Ele teve uma punição administrativa, teve uma punição esportiva, não foi para o jogo contra o Grêmio. Como eu tinha a semana cheia, trabalhei bastante com os dois. São dois jogadores interessantes, tanto ele quanto o Xavier. Entendi que ele, mesmo pressionado para esse jogo, poderia me dar um pouco mais, como ele deu nos treinamentos. E aí vamos avaliando o dia a dia para ver como vamos definir agora que temos mais gente no grupo", afirmou o técnico.

O treinador também foi questionado quanto à ausência de Mateus Xavier. O jovem vinha sendo relacionado e foi utilizado nos últimos três jogos do Peixe, sendo dois com o novo treinador. Contra o CRB, na Copa do Brasil, o garoto entrou na etapa final e recebeu elogios de Cleber.

Desse modo, muito se estranhou o porquê do atacante não ter sido sequer relacionado para a partida da última segunda-feira. Cleber Xavier, então, justificou a decisão.

"Durante a semana, trabalhamos bastante com os dois. Conversei bastante com o Mateus Xavier, precisa evoluir em alguns aspectos. Um momento difícil, preciso dar a ele uma condição melhor. Entrou bem contra o CRB. Contra o Grêmio, as substituições não cresceram o time, inclusive ele. Conversamos bastante. Vai seguir trabalhando e em breve vai receber oportunidades", avaliou.

Na atual temporada, Veron disputou nove jogos com a camisa do Santos, sendo somente dois como titular, e não contribuiu para gols. Já Mateus Xavier soma três partidas no profissional, todas saindo do banco de reservas, e também não participou de gols.

Fica a cargo de Cleber Xavier, agora, decidir se Veron e Mateus Xavier serão relacionados para o clássico contra o Corinthians, válido pela nona rodada do Brasileirão. A bola rola neste domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.