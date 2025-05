Em situação complicada, Corinthians pode cair na Sul-Americana nesta semana; veja cenário

O Corinthians está em situação complicada na Copa Sul-Americana. Na quinta-feira, a equipe alvinegra visitará o Racing, no Uruguai, pela quinta rodada da fase de grupos do torneio continental. O time paulista busca a vitória fora de casa para não ser eliminado do torneio de forma precoce.

Até o momento, o Corinthians tem apenas um triunfo em quatro jogos na Sul-Americana, justamente no confronto de ida contra o Racing, na Neo Química Arena, em São Paulo. Na ocasião, a equipe alvinegra levou a melhor por 1 a 0.

O Corinthians está na terceira colocação do Grupo C, com cinco pontos. O Racing é o lanterna, zerado. A liderança da chave pertence ao Huracán-ARG, com dez pontos. O América de Cali-COL é o segundo colocado, com seis pontos.

América de Cali e Huracán se enfrentam nesta quarta-feira, às 23 horas (de Brasília), na Colômbia. Se o Corinthians perder para o Racing e o América de Cali derrotar a equipe argentina, os comandados de Dorival Júnior estarão eliminados da Sul-Americana faltando uma rodada para o término da fase de grupos.

Caso o Corinthians empate e o América de Cali vença, o time paulista não estará fora do torneio, mas terá chances remotas de se classificar para a fase de playoffs, que antecede às oitavas de final.

Na última rodada do Grupo C, o Corinthians visita o Huracán na Argentina, enquanto o América de Cali recebe o Racing na Colômbia. Os duelos ocorrem no dia 27 de maio.