Eliminado, Cruzeiro vira sobre Palestino pela Sul-Americana com gol de Gabigol

Nesta quarta-feira, em pleno Mineirão, o Cruzeiro, já eliminado e com time alternativo, virou sobre o Palestino por 2 a 1, pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O gol dos chilenos foi marcado logo no início do duelo, por Ariel Martínez, enquanto, pela Raposa, Bolasie e Gabigol marcaram para o Cabuloso.

Desta forma, o Cabuloso venceu a primeira na competição continental e subiu para a terceira posição do Grupo E, com quatro pontos conquistados. Por sua vez, o Palestino, classificado, manteve-se na segunda colocação, com nove pontos - quatro atrás do líder Mushuc Runa, que tem 13 unidades.

O Cruzeiro, agora, volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. A Raposa tem como próximo compromisso nada mais do que um clássico contra o Atlético-MG, no Mineirão. As equipes se enfrentam às 20h30 (de Brasília) do domingo, pela nona rodada da principal competição do Brasil.

Já o Palestino, no mesmo dia, mas às 16h30, visita o Deportes Limache, pela 11ª rodada do Campeonato Chileno. A bola rola no Estádio Municipal de La Cisterna, em La Cisterna.

OS GOLS DO JOGO

O Palestino inaugurou o marcador logo aos 6 minutos do primeiro tempo. Pela esquerda do campo de ataque, Joe Abigo cruzou para a área e Ariel Martínez subiu mais alto que a marcação do Cruzeiro para cabecear no canto inferior esquerdo de Léo Aragão, que não alcançou.

O empate do Cruzeiro demorou, mas aconteceu. Na etapa final, aos 23 minutos, o lateral direito William mandou para a área, onde estava Bolasie. O atacante do Cabuloso, assim, testou firme e venceu a reação do goleiro Perez, que tocou na bola, mas não impediu que suas redes balançassem.

Nos acréscimos, aos 46, o Cruzeiro virou. De fora da área, Gabriel Barbosa recebeu passe de Dinenno chutou e a bola desviou no meio do caminho, enganando o goleiro rival e entrando no fundo do gol.