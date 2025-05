Dorival projeta jogo contra o Racing-URU e cobra "regularidade" do Corinthians

O Corinthians tem um importante compromisso pela frente nesta quinta-feira. O time enfrenta o Racing-URU, em Montevidéu, pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O técnico Dorival Júnior projetou a partida.

A equipe do Parque São Jorge se encontra em uma situação complicada no torneio. O Timão é o terceiro colocado do Grupo C, com cinco pontos, e precisa de uma vitória para se manter vivo. Dorival espera chegar à última rodada com chances de classificação.

"É uma partida fundamental para a nossa equipe. Estaremos muito concentrados e focados em busca de um resultado importante. É um jogo sempre muito difícil, porém nós precisamos alcançar um resultado que nos dê a possibilidade de chegarmos vivos na última rodada", afirmou o comandante.

O treinador também cobrou mais "regularidade" do Corinthians. Nas últimas coletivas, ele tem falado sobre a busca por um equilíbrio e espera que o time seja competitivo tal qual o jogo contra o Internacional, pelo Brasileirão, quando ganhou por 4 a 2.

"Queremos buscarmos a recuperação em relação à última apresentação que nós tivemos. A maneira como nós jogamos contra o Internacional e posteriormente contra o Mirassol, foram duas situações completamente distintas. Nós temos que encontrar uma regularidade. Ela só é alcançada a partir do momento em que você tem a possibilidade de uma sequência importante de bons jogos, jogos mais seguros, jogos dentro de um padrão que nos dê a condição de nos sentirmos mais confiáveis e confortáveis dentro do nosso trabalho", avaliou.

O duelo com o Racing-URU está agendado para as 19h (de Brasília) desta quinta-feira, no Estádio Centenário.

A depender dos resultados, o Corinthians pode ser eliminado da Sul-Americana ainda nesta rodada. O time vem de um empate frustrante com o América de Cali, por 1 a 1, em plena Neo Química Arena.