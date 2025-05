Dorival perde Memphis e Raniele na Sul-Americana, mas quer Corinthians 'vivo' na rodada final

O entorse no tornozelo de Memphis Depay vai tirá-lo do importante jogo contra o Nacional, no Uruguai, nesta quinta-feira, pela Copa Sul-Americana. O astro holandês, contudo, não será o único desfalque de Dorival Júnior no Estádio Centenário, que já não tinha Garro e Gustavo Henrique, machucados, e Félix Torres suspenso. O volante Raniele, com um edema no músculo anterior da coxa direita, nem viajou com a deleção. Mesmo com time remendado, o treinador não admite outro resultado contra o lanterna senão a vitória para "chegar vivo" na última rodada.

"É uma partida fundamental para a nossa equipe. Estaremos muito concentrados e focados em busca de um resultado importante. É um jogo sempre muito difícil, porém nós precisamos alcançar um resultado que nos dê a possibilidade de chegarmos vivos na última rodada", afirmou o treinador.

Dorival Júnior espera ter em Montevidéu um Corinthians competindo de maneira semelhante ao triunfo sobre o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, no qual fez 4 a 2 na Neo Química Arena, para chegar a última rodada ainda com chances de vaga direta ou aos playoffs contra um terceiro colocado da Libertadores.

"Buscarmos a recuperação em relação à última apresentação que nós tivemos. A maneira como nós jogamos contra o Internacional e, posteriormente, contra o Mirassol foram duas situações completamente distintas. Nós temos que encontrar uma regularidade", avaliou o comandante alvinegro.

E deu a receita: "Ela só é alcançada a partir do momento em que você tem a possibilidade de uma sequência importante de bons jogos, jogos mais seguros, jogos dentro de um padrão que nos dê a condição de nos sentirmos mais confiáveis e confortáveis dentro do nosso trabalho", observou.

O treinador usou um vídeo de instruções táticas para o elenco no última atividade no CT Dr. Joaquim Grava antes do embarque ao Uruguai. Ainda realizou um trabalho de posse de bola e, por fim, Dorival comandou um exercício tático com muitas instruções voltadas ao jogo, focando em bolas paradas ofensiva e defensiva. Com cinco pontos, o Corinthians chega ao jogo em terceiro e precisando de um triunfo para depender de suas forças na rodada final ao menos pelo segundo lugar da chave.