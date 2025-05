Diniz analisa derrota em estreia pelo Vasco e fala em recuperar confiança do elenco

Fernando Diniz estreou sua segunda passagem no Vasco com derrota. Nesta terça-feira, o Cruzmaltino perdeu de 1 a 0 para o Lanús, na Argentina, pela Sul-Americana. O treinador analisou o revés.

Na visão de Diniz, o Vasco fez um bom primeiro tempo, mas não conseguiu ser mais incisivo para abrir o placar. O time sofreu o gol no começo da segunda etapa e ficou com um a menos no final, quando Hugo Moura foi expulso.

"No primeiro tempo o time jogou bem. Marcou alto com a bola, principalmente no começo do jogo, estava mais fresco. O que faltou no primeiro tempo foi ter mais agressividade. Tinha hora que a gente já tinha envolvido o Lanús, o jogo se apresentava para ser mais vertical e a gente trocava passes mais lateralizado. Achei que a gente foi mal no começo do segundo tempo. Quando a gente toma o gol, o time perde um pouco de confiança, começa a vir o histórico recente e o time deu uma sentida. A gente teve que fazer as trocas e, por mais que tenha sido só um treino, aproveitamos muito o dia de ontem para treinar. Tinha uma tendência nas trocas de ganhar um pouco de vigor físico, mas perder um pouco da ideia do jogo. E depois da expulsão ficou muito difícil para gente tentar o empate. Mas eu acho que, por conta do primeiro tempo e um pedaço do segundo, tem coisas positivas para a gente colher e corrigir as coisas erradas que fizemos no jogo, principalmente também no aspecto anímico", afirmou Diniz, em coletiva após o jogo.

O treinador ainda revelou que tinha convites para trabalhar outras equipes, mas que priorizou retornar ao Vasco que, na sua visão, precisa de ajuda.

"A negociação, da minha parte, foi fácil porque eu queria vir para o Vasco. Muito. Eu tive outros convites para trabalhar na Série A e muitos para trabalhar fora do Brasil. Eu sou muito grato ao Vasco por ter vindo aqui em 2021, aprendi coisas importantes na minha primeira passagem. É um clube que eu gosto, uma instituição que eu admiro muito, que eu tenho identificação, adoro a torcida e como eles apoiam. Naquela Série B, eu vi coisa inimagináveis da torcida do Vasco. É um time que precisa de ajuda neste momento, e eu vim aqui para ajudar. E também o fato do Pedrinho ser presidente, e o Felipe estar envolvido nesse processo. São pessoas que eu tenho carinho e admiração. Eu gosto do elenco do Vasco. A gente tem time para produzir muito mais e vamos trabalhar para isso", comentou.

Com o revés, o Vasco amargou sua nona partida seguida sem vitória, sendo esta a quarta derrota consecutiva. Diniz mira recuperar a confiança do elenco para recolocar o time nos trilhos.

"Pelo histórico recente, tem um pouco de perda de confiança, o que é normal, mas precisamos resgatá-la, ter coragem para enfrentar este momento. Eu não tenho queixa para falar da dedicação dos jogadores hoje. Eles correram, tentaram, se dedicaram e marcaram alto o tempo todo praticamente contra um time forte como o Lanús. Tem muita coisa para melhorar sempre, não só no Vasco, mas como nos outros times em que eu trabalhei. A gente vai trabalhar muito para melhorar e fazer com que o time jogue bem, ganhe jogos e que a torcida crie essa conexão com o time, porque a torcida do Vasco faz muita diferença", apontou.

A equipe carioca volta a campo no sábado, quando recebe o Fortaleza, em São Januário, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).