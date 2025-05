Dana White confirma Islam Makhachev vs Jack Della Maddalena pelo cinturão meio-médio

Conforme antecipado nas redes sociais do UFC, Dana White promoveu grandes anúncios na noite da última terça-feira (13). E, além de confirmar os detalhes das próximas disputas de cinturão de três categorias diferentes, o presidente do Ultimate também adiantou qual será o duelo pelo título de uma quarta divisão de peso. Entre os meio-médios (77 kg), Islam Makhachev está confirmado como o próximo da fila para desafiar o atual campeão Jack Della Maddalena.

O confronto, de certa forma, justifica o porquê Makhachev deixou o cinturão linear dos pesos-leves (70 kg) vago. Durante as negociações, provavelmente o wrestler russo teve a garantia de que teria um atalho expresso para um 'title shot' na categoria de cima. E com a vitória de Jack Della Maddalena sobre Belal Muhammad, os astros se alinharam para que o pupilo de Khabib Nurmagomedov buscasse o bicampeonato no UFC. Detalhes do futuro confronto entre Islam e 'JDM' como data e local ainda serão anunciados, visto que o campeão australiano acabou de protagonizar uma batalha de 25 minutos no último sábado.

"O atual campeão dos pesos-leves Islam Makhachev vai subir para a categoria dos meio-médios para enfrentar Jack Della Maddalena. O que amamos sobre o Islam é que se ele subisse para enfrentar o Belal, seria favorito na proporção de 5 para 1. Subindo contra o Jack, as 'odds' estão empatadas. Esse cara é um animal, Islam é o melhor..... Jack vem de uma 'Luta da Noite', vencendo o Belal e conquistando o título. Ele não sofreu nenhum grande dano e aceitou essa luta (com Makhachev). Deixarei vocês saberem quando eu definir a data e o local. Mas essa luta certamente irá acontecer", destacou o cartola.

Disputas de título anunciadas

Durante a 'live', Dana White também colocou um ponto final na indefinição sobre o UFC 317. Charles do Bronx e Ilia Topuria farão a luta principal do show da 'Semana Internacional da Luta', em duelo pelo cinturão vago até 70 kg. No 'co-main event' da noite, Alexandre Pantoja tenta defender o título dos pesos-moscas (57 kg) pela quarta vez contra o neozelandês Kai Kara-France. Já no UFC 319, em agosto, Dricus du Plessis e Khamzat Chimaev duelam pela soberania da divisão dos médios (84 kg).

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok