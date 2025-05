Já eliminado da Sula, Cruzeiro vira com Gabigol herói em Mineirão vazio

O Cruzeiro venceu o Palestino de virada por 2 a 1 nesta quarta-feira, em confronto pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Os gols da partida foram marcados por Bolasie e Gabigol, aos 45 minutos do segundo tempo, pelo Cruzeiro, e Ariel Martínez, pelo Palestino. Mesmo vencendo, o Cabuloso se manteve na lanterna do grupo E, com os primeiros três pontos no torneio. O elenco chileno é o segundo colocado, com nove.

A equipe brasileira volta a campo no próximo domingo, em clássico contra o Atlético-MG, às 20h30 (de Brasília). Pela Sul-Americana, o Cruzeiro faz seu último duelo em 28 de maio contra o Unión Santa Fe, para cumprir sua passagem no torneio.

O Palestino abriu o placar, mas foi pressionado pelo Cruzeiro

O Cruzeiro criou as melhores chances da primeira etapa, mas foi com uma finalização que os chilenos saíram na frente. Logo aos 7 minutos de confronto, o Palestino anotou após cruzamento de Joe Abrigo e cabeceio de Ariel Martínez, que subiu saindo de fora da grande área, sem chance para Leo Aragão. Gabigol foi muito acionado e criou três boas chances, mas não conseguiu o empate.

Nos 45 minutos iniciais, o Cabuloso manteve 69% de posse de bola - um número de destaque também no primeiro tempo foi o número de escanteios: 11 pelo lado brasileiro contra apenas um pelos chilenos, provando maior frequência dos donos da casa na zona ofensiva do adversário.

Cruzeiro pressiona, e Bolasie e Gabigol conquistam a virada

O congolês entrou na segunda etapa e conquistou tento de cabeça aos 24 minutos para igualar o confronto. Apesar de já eliminado no torneio, o Cruzeiro buscou o placar desde que sofreu o tento chileno, e passou a pressionar com Gabigol e com os atletas que entraram no segundo tempo.

Nos últimos minutos, aos 45 da segunda etapa, Gabigol marcou para virar a partida. Com desvio, o camisa 9 finalizou de fora da área e colocou o Cabuloso na frente para conseguir a vitória. Ao todo, o Cruzeiro finalizou 11 vezes no gol do rival para levar os primeiros três pontos do elenco na competição.