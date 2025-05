Corinthians x Atlético-GO: veja informações e onde assistir ao jogo do Brasileiro sub-20

O time sub-20 do Corinthians enfrenta o Atlético-GO nesta quarta-feira, no Parque São Jorge, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. A bola rola a partir das 15h (de Brasília).

A equipe alvinegra faz, até aqui, uma péssima campanha na competição de base. Finalista da Copinha deste ano, o Timão ocupa a 15ª posição da tabela de classificação, com apenas nove pontos.

Os Filhos do Terrão vêm de três derrotas consecutivas no torneio, sendo a última delas uma goleada para o Athletico-PR, por 4 a 0.

Ingressos liberados para o jogo dos #FilhosDoTerrão Sub-20 na Fazendinha! ?? ? Atlético Goianiense

? Brasileirão Sub-20 (10ª rodada)

? 15h (horário de Brasília)

?? Fazendinha

?? Entrada gratuita, reserve seu ingresso ?? https://t.co/JDLGC7ooSJ ?? Atente-se ao endereço... pic.twitter.com/SWx7q64XUh ? Corinthians (@Corinthians) May 13, 2025

Do outro lado, o Atlético-GO vive situação semelhante. O Dragão é o penúltimo colocado, com um ponto a menos, mas chega embalado pela vitória em cima do Juventude, na semana passada.

Onde assistir a Corinthians x Atlético-GO?

A partida será transmitida pela Corinthians TV, canal oficial do clube no YouTube.