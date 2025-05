Corinthians planeja amistoso de lendas contra o Boca em alusão ao título da Libertadores

A diretoria do Corinthians planeja a realização de um jogo amistoso entre lendas do time alvinegro e do Boca Juniors. O evento festivo remeteria à final da Copa Libertadores de 2012, conquistada pelo Timão, e seria realizado no Mercado Livre Arena Pacaembu durante a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa, entre junho e julho.

Como apurou com exclusividade a Gazeta Esportiva, o projeto estava sendo liderado pelo ex-superintende de marketing do clube, Vinícius Manfredi de Azevedo. O dirigente deixou a situação bem encaminhada, restando apenas a assinatura do contrato com a produtora.

Vinícius, entretanto, foi demitido pelo Corinthians no final de abril. Até agora, o contrato ainda não foi assinado. O responsável pelo desligamento do profissional foi o diretor de marketing Edgard Soares, que deixou o cargo nesta semana, pouco mais de um mês depois de ser empossado.

A ideia do projeto era, além de reunir ex-jogadores das duas equipes finalistas daquela edição, gerar uma experiência diferente ao torcedor corintiano, recordando um dos títulos mais emblemáticos da história do Timão.

Há 6 anos, Emerson Sheik marcava duas vezes e libertava a Fiel. A vitória por 2 a 0 sobre o Boca Juniors no Pacaembu trouxe, de forma invicta, o primeiro título da Libertadores para o Parque São Jorge. Feliz 4 de julho, Fiel Torcida!#VaiCorinthians#Libertados pic.twitter.com/aBmKdTwMyV ? Corinthians (@Corinthians) July 4, 2018

Além disso, por não se tratar de uma partida oficial, o clube ficaria livre de uma série de protocolos necessários em jogos do Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, etc. Há uma janela de possibilidades maior para, por exemplo, promover homenagens e ações com torcedores antes, durante e depois da bola rolar.

Um exemplo disso é o amistoso entre lendas do São Paulo e do Milan, em alusão aos 30 anos do Mundial de Clubes de 1993. O evento foi realizado em 2023, no Morumbis.

O Corinthians também promoveu uma festividade semelhante no mesmo ano, em comemoração aos 113 anos do clube. No dia do aniversário do Timão, um time de másters da equipe alvinegra enfrentou ídolos do Real Madrid, na Neo Química Arena, recordando o confronto do Mundial de Clubes de 2000.

Em 2012, o Corinthians conquistou o primeiro título de Libertadores da sua história ao vencer o Boca Juniors na grande final. O primeiro jogo da decisão, disputado na Bombonera, terminou empatado por 1 a 1, mas o Timão levou a melhor na volta, no Pacaembu, por 2 a 0, com dois gols de Emerson Sheik.

A conquista da América, ainda, permitiu que o time ganhasse o Mundial de Clubes cinco meses depois, em cima do Chelsea, no Japão.