Corinthians lança novo segundo uniforme em homenagem ao Mundial de 2000

O Corinthians anunciou na manhã desta quarta-feira o novo segundo uniforme para a temporada de 2025. Assim como o traje principal, a camisa é inspirada no título do Mundial de Clubes de 2000.

O novo manto alvinegro é predominante preto, com o branco aparecendo nas mangas e na gola. O escudo do clube está centralizado n0 peito e localizado abaixo do símbolo da Nike, fornecedora de material esportivo.

Assim como a camisa principal, os números trazem uma faixa prateada, em alusão ao Jubileu de Prata da conquista, e uma tipografia inspirada no manto de 2000. O número 8, utilizado pelo capitão Rincón, parece com uma silhueta que remete ao troféu do mundial. Dentro da gola, há a inscrição "Todo Poderoso Timão", que homenageia a torcida corintiana.

O dia que a loucura virou mundial. Novas camisas do Corinthians inspiradas no dia 14 de janeiro de 2000, o dia em que o bando de loucos conquistaram pela primeira vez o mundo. Uma conquista que não sai da nossa cabeça, e agora nem do nosso peito. Disponível amanhã em... pic.twitter.com/bYwPvYNfc6 ? Corinthians (@Corinthians) May 14, 2025

"Eu sempre senti que, em jogos importantes, nós, os jogadores, preferíamos entrar com a segunda camisa. Parecia que entrávamos mais confiantes, imbatíveis. Tínhamos a sensação de que ninguém ganharia do Corinthians vestido de preto. Foi assim antes do jogo contra o gigante espanhol (Real Madrid), em 2000. Fomos nós que escolhemos entrar de preto. Naquele dia, eles conheceram a força do nosso time", disse Edílson Capetinha, ídolo do Corinthians e melhor jogador do Mundial.

O Corinthians estreia a camisa 2 nesta quinta-feira, no embate contra o Racing-URU, no estádio Centenário, em Montevidéu, pela Sul-Americana. A bola rola a partir das 19h (de Brasília). O time feminino vestirá o uniforme pela primeira vez no sábado, contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro.