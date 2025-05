Corinthians ignora recomendações técnicas e omite notas fiscais de produtos da Nike

Em 2024, o Corinthians recebeu R$ 13,2 milhões em peças da Nike tanto no Parque São Jorge quanto no CT Dr. Joaquim Grava, mais do que o triplo do valor de R$ 4 milhões relativos à "cota anual não cobrável" combinado com a fornecedora de material esportivo. Parte destes itens não foram devidamente registrados, para fins fiscais, no ato do recebimento, expondo a instituição a riscos alertados pela Ernst & Young e pelo Departamento de Tecnologia da Informação (TI) do clube, que foram ignorados pela diretoria presidida por Augusto Melo.

A informação foi publicada inicialmente pelo portal Uol e confirmada pela Gazeta Esportiva. A reportagem teve acesso à troca de e-mails entre departamentos do Corinthians e a E&Y, empresa que prestou serviço de consultoria ao clube entre janeiro e setembro do ano passado. A ex-parceira relatou ao Timão, em agosto, graves irregularidades no cadastramento de notas fiscais (NFs) de materiais esportivos fornecidos pela Nike e as possíveis consequências que tais atos poderiam causar.

Naquele mês, a E&Y se reuniu com o Corinthians para debater questões ligadas à logística e estocagem de material esportivo. A empresa demonstrou, através de um e-mail enviado a diversos dirigentes do clube, preocupação com a descentralização do estoque e emissão das NFs, que até então eram feitos em apenas um CNPJ (Parque São Jorge), mas passaram a ser realizados também no CT Dr. Joaquim Grava.

De acordo com o e-mail, a mudança partiu de uma solicitação de Caio do Valle, apontado pela E&Y como "responsável pelo estoque no CT". A alteração teria sido motivada pela alta demanda do futebol masculino, atrasos nas entregas por parte da Nike e a intenção de não misturar materiais com outras modalidades. A Gazeta Esportiva também apurou que o Timão não recebeu apenas uniformes no CT, mas também outros produtos.

A aprovação da descentralização e a comunicação à Nike foram feitas no início do ano, mas, segundo a E&Y, outras equipes necessárias para a execução de ações sistêmicas e contábeis não foram envolvidas e notificadas a tempo. O time de almoxarifado do CT estava enviando todas as notas fiscais por e-mail ao ex-diretor administrativo Marcelo Mariano. Como resultado, aproximadamente R$ 3,5 milhões em notas fiscais da Nike não foram lançados no sistema até aquele momento.

O QUE ALERTOU A E&Y?

O não cadastramento das NFs expunha o Corinthians a riscos alertados pela consultora, como "multas fiscais, processos contra o clube, possibilidade de quebra contratual, reembolso dos valores que excedam os R$ 4 milhões previstos em contrato, além de danos à reputação". Isso sem contar com as chances de desvio de materiais esportivos.

A situação, conforme consta no alerta enviado pela E&Y, já se agravava desde julho de 2024. De janeiro até aquele período, o Timão já havia consumido 28.027 itens da Nike, equivalentes a R$ 9,8 milhões, superando a cota de R$ 4 milhões. Para efeito de comparação, durante todo o ano de 2023, o clube utilizou 33.824 produtos.

Visando "melhorias operacionais", a empresa recomendou a centralização do estoque no Parque São Jorge. Porém, a orientação foi negada pela equipe responsável pelo CT, que alegou "falhas no envio de materiais" da sede do clube ao centro de treinamento. Foi dito, ainda, que a determinação de separar a distribuição dos produtos e a emissão das NFs em dois CNPJs foi feita pela diretoria do clube, no início do ano.

A E&Y, então, sugeriu a instalação do sistema Protheus no CT para atender as obrigações fiscais. O software de gestão empresarial, desenvolvida pela TOTVS, é responsável por controlar o estoque, fazer a contabilidade do clube e é utilizado no Parque São Jorge há anos. Como medida emergencial, até que o sistema fosse configurado, as notas deveriam ser faturadas com o CNPJ do Parque São Jorge, mas entregues no CT.

O Departamento de TI do Corinthians, então chefiado por Marcelo Munhoes, reforçou o alerta da antiga consultora e levantou a necessidade de envolver os departamentos fiscal e contábil do clube. Isso porque a legislação tributária brasileira exige autorização prévia para alterações no faturamento, sob risco de autuações, sem contar que a Nike também precisaria validar o processo.

O sistema Protheus enfim foi implementado no CT, conforme relatado em e-mail enviado em dezembro de 2024, o qual a reportagem também teve acesso. Porém, como apurou o Uol e confirmou a Gazeta Esportiva, as diretrizes seguintes à instalação, como a emissão de notas pendentes, não foram cumpridas até agora. Desde a reunião do dia 2 de agosto até dezembro de 2024, os números saltaram de R$ 3,5 milhões para R$ 4,9 milhões em produtos sem o devido cadastramento de NF.

Pouco mais de um mês após o alerta, a parceria entre Corinthians e Ernst & Young foi encerrada.

PENDÊNCIA MOTIVOU REPROVAÇÃO DAS CONTAS

As pendências documentais foram uma das razões que motivaram o Cori (Conselho de Orientação) a recomendar a reprovação das contas do Corinthians de 2024, referentes ao primeiro ano da gestão Augusto Melo.

O relatório do órgão, enviado no dia 24 de abril, afirma que foram "solicitados documentos comprobatórios da contabilização das notas" da empresa FISIA Comércio de Produtos Esportivos S/A, que representa a Nike no Brasil. Porém, tais documentos não foram apresentados pela diretoria executiva até a votação no Conselho Deliberativo.

O QUE DIZ O CORINTHIANS?

O Corinthians emitiu uma nota oficial sobre o assunto e alegou que a situação se encontra regularizada. O clube admite o atraso, mas diz que mantém o registro de todas as notas manualmente, consequência de uma "readequação no sistema". Veja abaixo, na íntegra, o comunicado divulgado pelo clube:

"O Sport Club Corinthians Paulista vem a público prestar os devidos esclarecimentos sobre as informações relacionadas aos processos de controle de estoque e contabilização de materiais esportivos fornecidos pela FISIA, representante da fornecedora de materiais esportivos do Clube, a Nike.

O Clube informa que todas as notas fiscais referentes aos materiais fornecidos pela Nike estão devidamente lançadas na contabilidade e auditadas. Os registros estão refletidos nos saldos contábeis, publicados no fechamento de 2024. Esses lançamentos estão disponíveis para verificação pelos órgãos internos do Corinthians, garantindo transparência e rigor nos processos financeiros.

Em 9 de maio de 2025, recebemos um pedido de esclarecimento por parte da imprensa. Demonstramos e reforçamos que o controle de estoque e a distribuição dos materiais no Centro de Treinamento do Futebol Profissional estão devidamente registrados, com todas as notas fiscais e comprovações de pedidos arquivadas e publicadas no sistema de gestão.

O Corinthians reconhece que houve um atraso pontual nos registros, decorrente da realização manual dos processos durante uma fase de readequação deste sistema. Para corrigir essa situação e otimizar a operação, o Departamento de Tecnologia da Informação do Clube está conduzindo um processo de automação e integração com o sistema de contabilidade Protheus, da TOTVS. Essa medida tem como objetivo aumentar a eficiência administrativa e garantir maior agilidade nos lançamentos futuros.

Mesmo durante essa fase de readequação, o Departamento Financeiro e de Contabilidade do Corinthians tomou todas as medidas necessárias para que os lançamentos fossem realizados manualmente, evitando qualquer impacto no fechamento contábil. A equipe está comprometida em manter a transparência e o rigor em todos os processos financeiros, garantindo que o fluxo de informações seja confiável e auditável.

Assim que a readequação do sistema estiver finalizada, o processo de automatização será reestabelecido, proporcionando ainda mais segurança e eficiência nos controles internos.

Ressaltamos que, do ponto de vista contábil, todas as notas fiscais estão devidamente registradas, auditadas e refletidas no resultado de 2024.

Abaixo, disponibilizamos uma tabela detalhada com a relação das notas fiscais lançadas no sistema contábil, garantindo total transparência e alinhamento com as melhores práticas de gestão financeira.

O Sport Club Corinthians Paulista reafirma seu compromisso com a saúde financeira do Clube, a transparência administrativa e o respeito aos seus parceiros comerciais."

AUGUSTO MELO SOB PRESSÃO

A situação só aumenta a pressão sobre o presidente Augusto Melo. O Conselho Deliberativo do clube, presidido por Romeu Tuma Júnior, marcou para o próximo dia 26 de maio, no Parque São Jorge, a retomada da votação de impeachment do mandatário. O encontro tratará da continuidade da reunião iniciada no último dia 20 de janeiro, referente ao caso VaideBet, que acabou sendo suspensa devido ao horário.