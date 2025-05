Corinthians abre venda de ingressos para jogo decisivo da Copa do Brasil; veja preços

O Corinthians abriu nesta quarta-feira a venda de ingressos para o jogo contra o Novorizontino, válido pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo está marcado para a próxima quarta-feira (dia 21), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

A comercialização teve início há pouco, às 17h, para PCDs e não pagantes. Já a venda para os sócios-torcedores, que ocorrerá de maneira escalonada, de acordo com os planos do programa Fiel Torcedor, começa às 11h da manhã desta quinta-feira.

O público geral, por sua vez, poderá adquirir o seu ingresso a partir da próxima segunda-feira (dia 19), às 15h, caso ainda haja bilhetes disponíveis.

Os preços das entradas varia entre R$ 75 e R$ 280. A venda será feita através do site fieltorcedor.com.br. Não haverá bilheteria física.

O Corinthians largou em vantagem no confronto com o Novorizontino. Na ida, no interior paulista, a equipe venceu o Tigre por 1 a 0 e deu um passo importante rumo à classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. O Timão precisa de um simples empate para garantir a vaga na próxima fase.

Antes disso, entretanto, o time de Dorival Júnior entra em campo duas vez. Nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), o Corinthians mede forças com o Racing-URU, pela Copa Sul-Americana. Já no domingo, o adversário é o Santos, pelo Brasileirão, na Neo Química Arena.

Veja os preços dos ingressos para Corinthians x Novorizontino, por setor:

Norte - R$ 75



Sul - R$ 200



Leste Superior Lateral - R$ 110



Leste Superior Central - R$ 110



Leste Inferior Lateral - R$ 130



Leste Inferior Central - R$ 180



Oeste Superior - R$ 198



Oeste Inferior Corner - R$ 260



Oeste Inferior Lateral - R$ 280