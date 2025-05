Com Neymar em transição, Santos inicia preparação para clássico

O elenco do Santos voltou aos treinos no CT Rei Pelé nesta quarta-feira. Agora, o grupo se prepara para enfrentar o Corinthians, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no empate de 0 a 0 com o Ceará, na última segunda-feira, no Allianz Parque, realizaram apenas um regenerativo. O restante foi ao gramado para uma atividade supervisionada pelo técnico Cleber Xavier.

Quem esteve no campo foi Neymar. O meia-atacante está em transição com a fisioterapia e faz alguns trabalhos com bola, sem contato com o restante do elenco. O astro não joga desde o dia 16 de abril, quando sofreu uma lesão no músculo semi-membranoso da coxa esquerda.

Já o atacante Guilherme (lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda) e o volante João Schmidt (lesão no músculo do bíceps femoral da coxa esquerda) seguem na parte interna, com o departamento médico.

O Santos volta aos treinos na quinta-feira. O jogo contra o Corinthians será no domingo, às 16 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.

Sem vencer há cinco partidas, o Peixe está na penúltima colocação do Brasileirão, com cinco pontos. O Timão está em 10º, com 10.