Com jovem da base, Corinthians divulga relacionados para pegar o Racing-URU; veja lista

O Corinthians divulgou nesta quarta-feira, véspera da partida contra o Racing-URU, os relacionados para o jogo válido pela quinta e penúltima rodada da Copa Sul-Americana. A lista conta com uma novidade.

Trata-se do jovem atacante das categorias de base, Kayke. Campeão da Copinha em 2024, o garoto está treinando há bastante tempo, mas ainda não recebeu nenhuma oportunidade. Ele chegou a integrar o banco de reservas em três oportunidades durante a era Ramón Díaz, mas não entrou em campo.

O atleta de 21 anos vem agradando Dorival nos treinamentos e pode enfim ter uma chance. Seu contrato com o clube vai até junho de 2027.

Em contrapartida, o Corinthians terá três desfalques para o confronto no Uruguai. Raniele (edema no músculo anterior da coxa direita), Memphis Depay (lesão ligamentar no tornozelo direito) e Félix Torres (suspenso) não viajaram com o grupo. Veja abaixo a lista completa de relacionados:

Goleiros: Felipe Longo, Hugo Souza e Matheus Donelli;

Felipe Longo, Hugo Souza e Matheus Donelli; Zagueiros: André Ramalho, Cacá e João Pedro Tchoca;

André Ramalho, Cacá e João Pedro Tchoca; Laterais: Fabrizio Angileri, Hugo, Léo Mana, Matheus Bidu e Matheuzinho;

Fabrizio Angileri, Hugo, Léo Mana, Matheus Bidu e Matheuzinho; Meio-campistas: Alex Santana, André Carrillo, Breno Bidon, Charles, Igor Coronado, José Martínez, Maycon e Ryan;

Alex Santana, André Carrillo, Breno Bidon, Charles, Igor Coronado, José Martínez, Maycon e Ryan; Atacantes: Héctor Hernández, Kayke, Romero, Talles Magno e Yuri Alberto.

A delegação alvinegra desembarca em Montevidéu ainda nesta quarta-feira. O duelo com o Racing-URU está agendado para as 19h (de Brasília) desta quinta, no Estádio Centenário.

O Timão se encontra em situação complicada na Sul-Americana. A equipe ocupa o terceiro lugar do Grupo C, com apenas cinco pontos conquistados, e precisa de uma vitória para se manter vivo. Se for derrotado, está eliminado da competição.