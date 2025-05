Alcaraz vence revanche contra Draper e vai à semi do Masters 1000 de Roma

Carlos Alcaraz embalou no Masters 1000 de Roma em seu retorno ao circuito após problemas físicos. Com gosto de revanche, o tenista espanhol eliminou o britânico Jack Draper, atual número cinco do mundo, por 2 sets a 0, com duplo 6/4, nesta quarta-feira, e avançou à semifinal da competição italiana, último grande torneio antes de Roland Garros.

Nesta quarta, Alcaraz elevou seu nível de jogo contra um adversário que vive seu auge no circuito. Draper foi campeão do Masters de Indian Wells, nos Estados Unidos, em março, deixando pelo caminho justamente o adversário espanhol, eliminado na semifinal. Em Roma, o favorito buscou sua revanche.

O espanhol chegou a perder seu saque por duas vezes, mas se impôs no serviço do britânico em quatro games. Com uma postura mais agressiva, o ex-número 1 do mundo disparou 24 bolas vencedoras, contra apenas oito de Draper. E cometeu mais erros não forçados: 29 a 18.

Em sua quinta semifinal no ano, o atual número três do mundo pode cruzar com o vice-líder do ranking, Alexander Zverev. O alemão enfrentará ainda nesta quarta o local Lorenzo Musetti, grande esperança da torcida italiana.

Alcaraz compete no saibro de Roma pela segunda vez na carreira. E busca seu primeiro título na capital italiana e o terceiro da temporada. O espanhol vem recuperando sua confiança aos poucos, com a meta de defender o título do Grand Slam francês, que começará no dia 25 deste mês.

No total, Alcaraz soma agora 11 semifinais de torneios de nível Masters 1000, um retrospecto de 13 vitórias e apenas uma derrota no saibro neste ano, e sua 38ª vitória da carreira sobre um rival do Top 10.

mais cedo, o norueguês Casper Ruud também garantiu sua vaga na semifinal ao superar o espanhol Jaume Munar por 6/3 e 6/4. Ruud será o próximo adversário do local Jannik Sinner, número 1 do mundo. A outra semifinal tem o polonês Hubert Hurkacz e o americano Tommy Paul.

Na chave feminina, duas das melhores tenistas da temporada se enfrentaram nesta quarta. E a americana Coco Gauff levou a melhor sobre a russa Mirra Andreeva por 6/4 e 7/6 (7/5). Na semifinal, a número três do mundo agora aguarda o confronto entre a belarussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, e a chinesa Qinwen Zheng.