COB inclui Guga, Edinanci, Daiane e Afrânio Costa no Hall da Fama

O esporte brasileiro eternizou quatro grandes ídolos nacionais no Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil (COB). Em uma cerimônia realizada na noite desta terça-feira no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro (RJ), foram homenageados Daiane dos Santos, da ginástica artística, Edinanci Silva, do judô, Gustavo Kuerten, do tênis, e Afrânio Costa, do tiro esportivo (in memoriam).

Os homenageados marcaram as mãos em moldes que serão exibidos futuramente no Centro de Treinamento do COB.

Afrânio da Costa

Cristina Ferraz, sobrinha neta de Afrânio Costa, recebe a honraria. Alexandre Loureiro/COB

O primeiro homenageado foi Afrânio da Costa, do tiro esportivo (in memoriam). Ele foi responsável por conquistar a primeira medalha olímpica da história do país nos Jogos Olímpicos de Antuérpia, em 1920.

Falecido em 1979, a honraria foi entregue a sua sobrinha neta, Cristina Ferraz, que recebeu a placa de homenagem das mãos de Jackie Silva, campeã olímpica em Atlanta 1996 e também integrante do Hall da Fama.

"Tenho certeza que se ele pudesse estar aqui pessoalmente, ele diria uma coisa que eu ouvi muito ele dizer: todas as conquistas, medalhas, troféus, tudo que ele realizou na sua trajetória como atleta olímpico, ele dedica ao Fluminense Football Clube", pontuou Cristina.

Edinanci Silva

Edinanci Silva, primeira judoca brasileira a participar de quatro edições de Jogos Olímpicos. Alexandre Loureiro/COB

Em seguida, foi a vez de Edinanci Silva. Ela foi a primeira judoca brasileira a participar de quatro edições de Jogos Olímpicos: Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004 e Pequim 2008.

A judoca medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris 2024, Bia Souza, foi chamada ao palco para conduzir a homenagem.

"É uma felicidade enorme estar aqui, porque é muita luta, muita entrega para a gente chegar numa competição de quatro em quatro anos, entrar no tatame e fazer quatro minutos de luta, muitas vezes vira apenas 30 segundos, as vezes 15 segundos. Foi muita batalha e eu só tenho a agradecer: ao COB por acreditar todas as vezes que eu estive lá representando o país, a CBJ também, que acreditou no meu sonho, e a todos os técnicos que participaram da minha carreira, em especial a tia Rose (Rosicleia Campos) que está aqui", celebrou Edinanci.

Guga Kuerten

Guga Kuerten participou de duas edições de Jogos Olímpicos: Sydney 2000 e Atenas 2004. Alexandre Loureiro/COB

Ex-número 1 do mundo e tricampeão de Roland Garros, Guga Kuerten, foi o terceiro homenageado da noite. Além de 28 títulos em sua carreira, ele também participou de duas edições de Jogos Olímpicos: Sydney 2000 e Atenas 2004.

Para celebrar a trajetória do tenista, Robert Scheidt, bi-campeão olímpico subiu ao palco.

"O tempo vai passando, a gente vive esses momentos e a pergunta continua 'como é que pode aquele menino magrelo e desengonçado ter feito isso' (risos)", brincou Guga.

Daiane dos Santos

Daiane dos Santos mudou o rumo da ginástica artística brasileira. Alexandre Loureiro/COB

Para encerrar a noite, chegou a vez de Daiane dos Santos. A ginasta participou de três edições de Jogos Olímpicos e foi responsável por mudar o rumo da ginástica artística brasileira. Ela possui dois movimentos eternizados pela Federação Internacional de Ginástica (FIG): o duplo twist carpado (Dos Santos I) e o duplo twist esticado (Dos Santos II).

Para homenageá-la, a medalhista olímpica Jade Barbosa leu uma homenagem para a colega.

"Eu me sinto lisonjeada por estar aqui hoje representando a ginástica, o esporte brasileiro nessa constelação de grandiosos atletas que me inspiram, que admiro, respeito, não só pelos feitos esportivos, mas pelo exemplo que são fora das arenas esportivas também", disse Daiane.