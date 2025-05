Charles Do Bronx abre como zebra nas apostas para disputa contra Topuria no UFC 317

Mesmo sendo ex-campeão e segundo colocado no ranking peso-leve (70 kg) do Ultimate, o brasileiro Charles Oliveira não parece contar com a confiança dos 'oddsmakers' - profissionais responsáveis por definir as 'odds' iniciais - para a disputa pelo cinturão vago da categoria, contra Ilia Topuria. Na abertura do mercado de apostas para o confronto que vai liderar o card do UFC 317, no dia 28 de junho, em Las Vegas (EUA), 'Do Bronx' despontou como zebra diante do georgiano.

De acordo com o site especializado 'SportsBetting.ag', Charles Do Bronx surge como azarão, com a odd inicial de +255. Isso significa que ao apostar 100 dólares em uma vitória do brasileiro sobre Topuria, um indivíduo pode ter em retorno 255 dólares, caso o resultado se concretize no dia 28 de junho.

Por outro lado, para lucrarem com um triunfo de Topuria, os apostadores precisarão investir pesado, uma vez que o georgiano é apontado como franco favorito pelas casas de apostas, com uma odd inicial de -305. Assim, para receber de volta 100 dólares em caso de acerto na 'fézinha', é preciso apostar 305 dólares na vitória do ex-campeão peso-pena (66 kg) sobre Do Bronx no UFC 317.

Odds do UFC 317

A disputa entre Charles Do Bronx e Ilia Topuria não foi o único combate do UFC 317 que teve suas odds liberadas. No confronto programado para co-liderar o show do dia 28 de junho, o campeão peso-mosca (57 kg) Alexandre Pantoja aparece como favorito - com odd -250 - diante do desafiante Kai Kara-France, que surge como azarão (+210).

Por outro lado, o também brasileiro Paulo Borrachinha é apontado pelas bolsas de apostas como azarão (+185) para seu compromisso contra Roman Kopylov (-220). A luta entre os pesos-médios também foi confirmada por Dana White para o card do UFC 317. Já Renato Moicano, Gregory Robocop e Jhonata Diniz despontam como favoritos para seus respectivos embates contra Beneil Dariush, Jack Hermansson e Justin Tafa.

