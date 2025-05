Botafogo toma susto, mas ganha do Estudiantes e segue vivo na Libertadores

O Botafogo segue na briga pela classificação na Libertadores. Nesta quarta-feira, os alvinegros venceram por 3 a 2 o Estudiantes, no Nilton Santos. Com o resultado, os cariocas chegaram a nove pontos e seguem na terceira posição do grupo A, mas dependendo apenas de si. Os argentinos seguem com os mesmos nove, mas na vice-liderança da chave.

O Botafogo abriu o placar no primeiro tempo, com Rwan Cruz. Na etapa final, os alvinegros ampliaram com Igor Jesus. O Estudiantes buscou o empate com Palacios, duas vezes. Só que os cariocas chegaram a vitória com Arthur.

A última rodada do grupo A será disputada no dia 27 de maio. O Botafogo terá confronto direto contra a Universidad de Chile, no Nilton Santos. Já o Estudiantes recebe o Carabobo-VEN, em La Plata.

BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS! ????? COM LINDO MOSAICO DA TORCIDA ALVINEGRA E BENÇÃO DE NILTON SANTOS, FOGÃO VENCE ESTUDIANTES POR 3 A 2 PELA CONMEBOL LIBERTADORES! VAAAAAMOOOOSSSSS! ??? #VAMOSBOTAFOGO pic.twitter.com/SaQw629IPX ? Botafogo F.R. (@Botafogo) May 15, 2025

O jogo

O Botafogo começou a partida no ataque. A primeira chance alvinegra aconteceu aos seis minutos, em cabeceio de Igor jesus. O Estudiantes respondeu com Meza, mas o argentino mandou sobre o travessão.

Os donos da casa chegavam pelas laterais e quase marcaram aos 20 minutos. Cuiabano aproveitou cruzamento e cabeceou com perigo. Depois, Marlon Freitas recebeu passe na área, mas chutou mal.

De tanto insistir, o Botafogo chegou ao gol aos 42 minutos. Arthur recebeu passe na área e tentou o chute. A bola passou por toda pequena área, mas Rwan Cruz apareceu para se esticar e empurrar para a rede.

O Estudiantes esboçou avançar após o revés, mas viu o Botafogo quase ampliar nos acréscimos. Igor Jesus aproveitou cruzamento e cabeceou para boa defesa de Mansila. Mesmo assim, os cariocas foram para o intervalo com a vantagem no placar.

No segundo tempo, o Botafogo não diminuiu o ritmo e quase ampliou com um minuto. Cuiabano fez boa jogada e chutou para grande defesa de Mansilla. Em seguida, Igor Jesus aproveitou cruzamento e cabeceou para o gol. A bola bateu na cabeça de Boselli e foi no travessão. Só que na cobrança de escanteio, Igor Jesus viu Mansilla sair errado e cabeceou para a rede.

Os cariocas mantiveram a postura ofensiva e seguiram rondando a área. Só que na primeira vez que chegou ao ataque, aos 16 minutos, o Estudiantes diminuiu o marcador. Gregore colocou a mão na área e o árbitro marcou pênalti. Palacios cobrou com categoria, sem chance para John.

A partir daí, o confronto ficou aberto, com as duas equipes voltadas para o ataque. O Estudiantes passou a ser mais perigoso e assustou aos 30 minutos, em chute de Meza que parou em John. Os argentinos chegaram ao empate dois minutos depois. Palacios aproveitou bate e rebate e mandou para a rede.

Após o empate, o Botafogo voltou a avançar com mais intensidade. Os alvinegros assustaram com Arthur, que tentou encobrir o goleiro. Só que aos 39 minutos, o atacante não desperdiçou a chance. Ele fez boa jogada individual e mandou para o gol.

Nos minutos finais, os donos da casa recuaram e passaram a administrar a posse de bola. Com isso, o Botafogo impediu a pressão do Estudiantes para sair de campo com a vitória.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO 3 X 2 ESTUDIANTES

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 14 de maio de 2025 (Quarta-feira)



Horário: 21h30(de Brasília)



Árbitro: Juan Benítez (Paraguai)



Assistentes: Eduardo Cardozo (Paraguai) e Júlio Aranda (Paraguai)



VAR: Ulises Mereles (Paraguai)

Cartões amarelos: Cuiabano (Botafogo); Ascacíbar, Meza e Arzamendia (Estudiantes)

GOLS

BOTAFOGO: Rwan Cruz, aos 42min do primeiro tempo; Igor Jesus, aos 6min do segundo tempo; Arthur, aos 39min do segundo tempo



ESTUDIANTES: Palacios, aos 16 e 32min do segundo tempo

BOTAFOGO: John, Vitinho (Mateo Ponte), Jair Cunha, David Ricardo e Alex Telles (Jeffinho); Gregore, Marlon Freitas (Allan) e Cuiabano; Artur (Danilo Barbosa); Rwan Cruz (Nathan Fernandes) e Igor Jesus



Técnico: Renato Paiva

ESTUDIANTES: Mansilla, Núñez, Boselli (Cetré) e Rodríguez; Meza, Ascacibar, Gabriel Neves (Piovi), Sosa (Farías) e Arzamendia (Tobia); Palacios e Alario (Giménez)



Técnico: Eduardo Dominguez